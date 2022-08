Se estrenó la muestra «Te Cuento una historia» de Luisira Flores Tamburini

Entornointeligente.com /

«Te Cuento una historia». Foto: FMN

En el Espacio G del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez (MEDI), de la Fundación Museos Nacionales (FMN), se llevó a cabo la presentación de la «Artista del mes», designación que recayó en Luisira Flores Tamburini quien a través de la muestra «Te cuento una historia», relata el duro transitar que ha sido para ella el convertirse madre, así como afrontar la enfermedad de su bebé (con todas sus implicaciones psicológicas) y celebrar su recuperación.

Texto y Foto: FMN

A través de estas obras gráficas, la artista hace un repaso por toda esa transición, el inmenso desafío que ha representado para ella navegar los tiempos que vivimos en los que la incertidumbre, el miedo y la desesperanza hicieron mella en su existencia. No obstante, consiguió sortear con valor y fuerza estas circunstancias en las cuales resultó triunfante, donde lo más importante fue que su hijo ahora vive pleno de salud y vida. Experiencia que ahora refleja en su más reciente creación.

«Mi propuesta viene de un proceso emocional en donde ocurrió un punto de quiebre entre la persona que era y la que soy ahora. Después de pasar por una ‘serie de eventos desafortunados’, como le digo, me condujeron a momentos muy duros los cuales busqué transformarlos en amor y belleza que ahora muestro a través de mis ilustraciones».

Público asistente en la muestra «Te Cuento una historia». Foto: FMN

En total, son 6 piezas que reflejan ese transitar, todas son ilustraciones digitales plasmadas en papel fotográfico (35 x 44,5) en donde predominan colores cálidos en tonos pasteles, los cuales transmiten esperanza, amor, maternidad acompañados con elementos relacionados a la madre naturaleza.

Fe, Creación, Esperanza, Florecer, Crecer y Amor propio, son las obras que integran esta muestra y como tal así deben ser leídas, porque, como explicó Flores Tamburini, las obras siguen una línea cronológica-vivencial, que relata desde la concepción del bebé, hasta pasar por la enfermedad, la recuperación y la transformación de esa vivencia en una fuerza que ahora mueve su vida, y la de su familia hacia un futuro brillante.

«Esta experiencia me ha dejado convertida en una mujer segura de sí misma, fuerte, con mucho amor hacia lo que soy ahora y a lo que siento, a lo que puedo dar al mundo porque pienso que las vivencias pueden servir como un punto de inicio para dar a todas las personas un mensaje de que todo va a salir bien, y esa belleza es la que puedo expresar a través de mis piezas».

Vale resaltar que Flores Tamburini relaciona esta colección con la serie de obras que las preceden: denominada «Momentos de calma en medios de caos», los cuales retratan su lucha y victoria sobre los períodos en los que estuvo sometida a sentimientos de soledad, desasosiego y ansiedad.

«Te Cuento una historia». Foto: FMN

Nacida en Caracas en el año 1991, Luisira Flores Tamburini ha manifestado interés por el arte desde pequeña. Relata cómo su madre la anotaba en los talleres de iniciación artística que daba la Escuela Armando Reverón. Su interés por el diseño gráfico despertó ya con 12 años. Una vez finalizado el bachillerato, se formó como diseñadora gráfica en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, en su sede de El Paraíso, Caracas.

«Luego de egresar, mi camino fue por el área de marketing, edición artística, aunque siempre quise dedicarme de lleno al arte gráfico como tal. No obstante, mi gusto por la perfección me llevó a enfrascarme en buscar lo mejor de todo, entonces me di cuenta de que no es así, que el arte es tener la capacidad de expresar que lo que tu tengas de muchas maneras, donde uno como artista debe encontrar la manera de plasmar todo eso de la forma que más te guste, que más se adapte a ti. Es todo un proceso que se recorre hasta encontrar tu estilo, tu sello propio».

Flores Tamburini también se ha dedicado al activismo en favor de la salud a través de la venta digital de varias de sus piezas (por medio de NFT o Token No Fungible). Con las ganancias ha logrado aportar a un proyecto de beneficio social que financia a padres con bebés que deben pasar tiempo en Unidades de Cuidados Intensivos neonatal, así como para la atención de personas con problemas de salud mental sufragando las consultas psicológicas con el Dr. Roger Garcés a quien la artista debe todo su agradecimiento.

La invitación es a todo el público a presenciar esta nueva propuesta del MEDI, donde se da el apoyo y el impulso a nuevos valores del arte venezolano como Flores Tamburini. Es de recordar que el museo está ubicado en la Av. Bolívar, entre calle Sur 11 y Av. Este 8, Paseo Vargas. Para mayor información, pueden visitar las redes sociales del MEDI en Instagram, @enelcruzdiez; Facebook, (Museo Medi) y YouTube (Estudio Medi) o visitar (IG y Twitter) @fundacionmuseos.

LINK ORIGINAL: Alba Ciudad 96.3 FM

Entornointeligente.com