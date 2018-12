Se escucha por ahí

Entornointeligente.com / Que muchos cada día creen más que “Las Tortugas” impulsan una “Tormenta Perfecta”, fomentando un caos que les permita firmar un decreto, y quedarse un par de años más en el Poder. ¡Cambien el trago, porque eso sí que daría paso a una revolución!

Que en el reprochable caso del futbolista que le mete una patada voladora, todo fiscal debe saber que hay ilícitos, que son de la justicia administrativa o jueces de paz. ¡Que el pelao de Curundú es un cabrón, nadie lo discute, pero su caso no corresponde a la justicia penal de adolescente!

Que ya el déficit fiscal anda por 3.8% (unos $2,492 millones), a pesar que la ley habla del 2%. ¡Eso pasa porque los diputados no incluyeron una contención del gasto!

Que se comenta que en el gobierno del “Ancia-Nito”, en el Meduca estaría Julio Escobar, el canciller sería Andy Ferrer, para Washington se va JuanK, a Quibián le darían el MIDA y José Gabriel Carrizo el ministro de la Presidencia.

Que algunos sindicalistas andan en modo terror, porque no pocos interesados están asegurando que los chinos vienen con robots para revolucionar la industria local. ¡Aclaren este cuento desde ya!

Que la niña que se hizo famosa enseñando las tetas en un video, la volvió a hacer. ¡Sin duda que requiere ayuda especializada!

Que nadie sabe por qué a la exsecretaria del General Noriega le ha dado por conceder entrevistas. Nadie le creyó ni pío, y logró alborotar varios “congos”. (Calladita se veía mucho más más bonita).

Publicidad Que las explicaciones de la Policía Nacional sobre “la unidad” que tenía en Barcelona estudiando Marketing, han sido insuficientes. El ministerio de Seguridad debe brindar una explicación razonada.

Que las asociaciones están pasando de la defensa, al ataque. Se trata no solo de sacar de la cárcel a los perseguidos; deben impulsarse demandas y acusaciones contra los que atropellan día a día.

Que entre abogados circulan fotos de Jonathan, más uniformado de militar que el General Patton. El cuestionado jacket lo estrenó en reciente rueda de prensa, y cada día provoca más burlas y risa.

Que al “AnciaNito” ya le tienen una campañita para recordarle a la people la firma de un tratado con los “nicas” para importar carne. Por la alianza sellada con Molirenas, le pasarán varias facturas.

Que los federados piensan que la están “botando” con sus procesos electorales internos. No entienden que los deportistas están asqueados, y creen que todos se arropan con la misma manta.

Que por Azuero el pregón más pegao en Pascua es: “Se va Varela, esa es la verdad. El pueblo no aguanta y el inepto no hace ná. Se acabó el gobierno, a Dios gracias ya, Tortugón durmiendo y el pueblo no aguanta más…”.

Que voceros del poder económico real plantearán a los candidatos presidenciales DOS urgencias: acabar con tantos días libres al año, y eliminar de un tajo las leyes sobre jubilaciones especiales. ¿Incluida la de los nuevos Hijos Predilectos de “Tortugón”: los comisionados y subcomisionados?

Que hoy anda de cumpleaños el coronel Rafito Cedeño. Son 82 años que no se fuman en pipa. ¡El “Fuerza” está retirado por los lados del DF!

Que “Lechita” Ameglio se pasó por fuera a Dimitri y viene en la última curva con paso firme para pasar a “La Chilindrina” Gómez.

Que ayer “Homero Simpson” salió a pedir votos para el “inde-pendiente” Lombana, pero le recordaron que era oficialmente de Movin y legítimamente dependiente de La Prensa. ¡No me ayude compadre!

Que el alcalde “Santo Tomás” debe mejorar sus modales, porque cuando anda en fuego irrespeta a candidatas de su propio partido.

Que se comenta de un préstamo millonario del Banconal a una cadena de almacenes.

Y por último Feliz Navidad a todos los sapos de esta columna. La vaina está tan dura, que ni agenda tengo para regalarles, pero hay algo con mayor valor que cualquier obsequio: la amistad. ¡A todos los quiero!. ¡Ah, y como mi jefecito “El Griego” se arranca, mañana no hay columna, ni periódico!, ¡Nos leemos el 26!

