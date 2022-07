Se entrega uno de los sujetos que interceptó e impidió la caravana humanitaria en Viguí

Entornointeligente.com /

Se entrega en la sede de la Procuraduría General de la Nación una de las personas involucradas presuntamente en los hechos donde interceptaron a la caravana humanitaria en Viguí límite entre las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde estos camioneros transportaban 50 quintales de productos agrícolas para abastecer al mercado nacional.

Estos hombres fueron identificados como Alexis Jimenez Olivas y Manuel Murrillo, quienes enfrentarán la justicia por el delito contra la Administración de Justicia (Apología del Delito) en perjuicio del Estado Panameño.

En tanto, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Chiriquí abrió una investigación de oficio y ordenó la aprehensión a estos 2 sujetos involucrados en estos hechos.

El convoy de camiones con productos agrícolas que salió desde muy temprano este miércoles con 50 mil quintales de alimentos desde el Centro de Post Cosecha de Volcán, en Tierras Altas, provincia de Chiriquí, fueron interceptados en horas de la noche por varios hombres armados que no residen en ese lugar, quienes a través de las redes sociales se observó y escuchó que expresaban «le digo a todo el pueblo panameño, que el convoy que iba para Panamá no va a pasar, aquí lo tenemos y no los vamos a dejar pasar».

Además acusaban de ladrones y vendidos a Saúl Méndez y Genaro López, dirigentes del Suntracs.

