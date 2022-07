Se enojó Sylvester Stallone: lo dejaron afuera del spin-off de Rocky sobre Drago y contestó

Entornointeligente.com /

Por si fuera poco, Stallone volvió a salir con los tapones de punta tras la noticia de que no aparecerá en las próximas películas que estén preparando en torno a su figura.

Informate más Sylvester Stallone reclama al productor Irwin Winkler por los derechos de Rocky Hasta ahora, el veterano actor había demostrado no tener ningún problema con Creed 3 , la primera película de la saga en la que no participará. Pero no ocurre lo mismo con Drago, a pesar de que no culpa a su amigo Dolph Lundgren . Así lo explicó en sus redes sociales:

«Otro Rompecorazones… Acabo de descubrir esto… UNA VEZ MÁS, este PATÉTICO PRODUCTOR DE 94 años y SUS HIJOS BUITRE INÚTILES TONTOS, Charles y David, una vez más están limpiando LOS HUESOS de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo… PIDO DISCULPAS a los FANS, nunca quise que los personajes de ROCKY fueran explotados por estos parásitos… Por cierto, no tengo nada más que respeto por mi verdadero amigo, Dolph Lundgren» , detalló cinemascomics.com.

Asimismo, vale recordar que Sylvester Stallone lleva un par de semanas atacando al productor Irwin Winkler , ya que parece que él es el que tiene los derechos cinematográficos de la saga Rocky y cuando fallezca, estos pasarán a sus hijos. Mientras que el actor que interpretó al boxeador no verá ni un solo euro de todo lo nuevo que hagan. El tema es bastante complicado y no hay que descartar que todo termine en los tribunales, agrega el sitio cinemascomics.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com