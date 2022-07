Se deterioran las perspectivas para los socios comerciales de Chile: FMI recorta con fuerza panorama para China y EEUU

Entornointeligente.com /

El vuelo que traía la actividad global desde la robusta recuperación de 2021 -de 6,1%- parece acabarse. La guerra en Ucrania, la alta y persistente inflación, y a la desaceleración de las principales economías llevaría al mundo a crecer solo 3,2% este año, de acuerdo a las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó este martes.

En su Panorama Económico Mundial (WEO, su sigla en inglés), el organismo detalló que el menor crecimiento de China y Rusia contrajo la producción mundial en el segundo trimestre, y que el gasto de los consumidores estadounidenses no alcanzó las expectativas. Esto llevó a la entidad a recortar las proyecciones para la mayoría de los países, incluídos los principales socios comerciales de Chile.

La actualización llega en un delicado momento para la economía nacional: el Banco Central estima que este año el Producto Interno Bruto crecerá entre 1,5% y 2,25%, y Hacienda prevé un 1,6%. Para 2023 la recesión es casi segura: el ente emisor ve el techo en 0%, y el ministerio liderado por Mario Marcel contempla una merma de 0,1%.

Socios clave

China, la segunda mayor economía del mundo y principal socio comercial de Chile, crecería solo 3,3% este año, lo que refleja un reajuste a la baja de 1,1 puntos porcentuales desde abril. La moderación sería consecuencia de los confinamientos y cierres por los brotes de Covid-19, sumado al agravamiento de la crisis inmobiliaria. En 2023 el escenario mejoraría, de la mano de una expansión de 4,6% del PIB.

Un cuadro inquietante para Chile, ya que durante el primer semestre de este año el 39% de las exportaciones nacionales se dirigió al gigante asiático. Y pese a los cierres, se enviaron US$ 20.621 millones, lo que da cuenta de un alza del 25% respecto al mismo período de 2021, según datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

En el caso de Estados Unidos, principal economía del mundo y segundo destino de los envíos nacionales, su PIB mejoraría 2,3% en 2022, o sea un recorte de 1,4 puntos respecto a abril, explicado por el menor crecimiento a inicios de año, la reducción del poder adquisitivo en los hogares y el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. En 2023 la desaceleración se profundizaría, con un alza de apenas 1%.

Pero, los primeros seis meses de 2022 también dejaron un balance positivo para el comercio bilateral: los envíos sumaron US$ 8.102 millones, marcando un alza de 20% frente al año pasado y representando el 15% las ventas al exterior de Chile. Además, las importaciones desde EEUU fueron un 48,8% superiores a las del año pasado, al llegar a US$ 10.053 millones.

En la eurozona el panorama es más o menos similar: el FMI prevé una expansión de 2,6% este año y de 1,2% el próximo. Pero el primer semestre fue positivo para el comercio con la Unión Europea,que contempla a más países que los que usan en euro como moneda. Las exportaciones al bloque sumaron US$ 5.600 millones y superaron en 52% a las de enero a junio de 2021.

El escenario es menos sombrío para América Latina, cuyo PIB llegaría a 3% este año, medio punto por sobre el pronóstico anterior. En los primeros seis meses el año las exportaciones a la Alianza del Pacífico mejoraron 34,8%, mientras que al Mercosur fueron un 16,4% superiores. Puntualmente, los envíos a Brasil crecieron un 43,5% frente al primer semestre de 2021.

La Subrei resaltó que en los primeros seis meses del destacaron las mayores exportaciones a Corea del Sur -con un alza de 38,3%- y a Japón -superiores en 20%-.

Los productos al alza

Un análisis de ProChile destaca que el mercado más dinámico el primer semestre fue China, y detalla que los mayores montos se explican principalmente por el mejor desempeño de los envíos de litio, que alcanzaron a US$ 2.924 millones y crecieron 1.757,5% frente al período anterior; además de las exportaciones de celulosa, de US$ 908 millones y que subieron 33,4%; y de sulfatos, que llegaron a US$ 170 millones, y de los cuales casi no se tiene registro en 2021.

Le sigue EEUU, donde destacaron el salmón y trucha, que totalizaron US$ 1.496 millones y subieron 36,9%.

Más atrás se situaron los tableros de madera -US$ 313 millones y alza de 79,2%- y los arándanos congelados, con envíos por US$ 155 millones y superiores en 346,5%.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

