Se desploma edificio residencial de siete pisos en Ceará, Brasil

Un edificio residencial de siete pisos, ubicado en la localidad brasileña Dionísio Torres, de la ciudad de Fortaleza, capital de Ceará , se derrumbó a las 10H30 (hora local) de este martes.

El edificio se encontraba operativo al momento del desplome. Tras el derrumbe, los organismos de salvamento y el cuerpo de bomberos de Brasil comenzaron labores de remoción de escombros y rescate de las víctimas.

Entretanto, las zonas aledañas quedaron sin servicio de electricidad, por lo que la Policía Militar y Defensa Civil se encuentran apostados en la zona.

Prédio residencial desaba em Fortaleza no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres pic.twitter.com/GqUqtLhOwi

— Well Moura ️ (@well986) October 15, 2019 Las autoridades locales bloquearon las calles y avenidas cercanas al edificio residencial, a la vez que alertaron sobre una posible fuga de gas, por lo que sugirieron a los pobladores evitar acercarse a esta área.

Medios locales aseveraron que se advirtió, además, sobre posibles deslizamientos de tierra, descargas eléctricas y explosiones por el impacto del edificio sobre la zona.

Alrededor de las 11H20 (hora local) arribó un contingente de ambulancias para trasladar a los heridos a los centros hospitalarios más cercanos para que reciban las atenciones médicas necesarias.

