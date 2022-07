Se descarrilaron: La salvaje fiesta con piscina llena de alcohol en metro de Nueva York (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por New York Post

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Straphangers luchó por aferrarse a su moral mientras una colección de mujeres voluptuosas vestidas con diminutos bikinis negros saltaba, giraban y se balanceaban durante una fiesta improvisada en la piscina organizada dentro de un vagón de tren L.

«¿Qué está pasando aquí?», cuestionó un espectador de Twitter atónito debajo de un clip viral de las damas haciendo twerking, ofreciendo bailes eróticos y tragos de licor a los pasajeros del metro durante un reciente viaje en hora pico.

El clip caóticamente vergonzoso, compartido por @_MikeFromQueens, ha obtenido más de 235,000 visitas en Twitter.

????? NYC I wish we’d stop allowing these Niggas to have phones pic.twitter.com/d8CUBNgnDG

— Mike… From… Queens (@_mikefromqueens) July 23, 2022

Lea más en New York Post

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com