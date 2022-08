¡SE DEFIENDE! Mujer enfrenta a ladrón con un pañito de limpieza (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Cuando uno está sufriendo un robo hay dos reacciones comunes: quedarse totalmente pasmado y ser sumiso ante la situación, o enfrentar el riesgo para defenderse. Y esta segunda opción fue la que hizo viral a Latife Peker.

Resulta que esta mujer de origen turco enfrentó a un ladrón que pretendía robar su panadería, armada con un trapo de limpieza.

Una cámara de vigilancia de este local, llamado Mevlana Bakery, captó el momento en que el delincuente vestido con una capucha negra entra y pretende amedrentar a Latife, pero ella reacciona de forma agresiva con lo primero que tiene a la mano: su paño para el aseo y un spray.

En la grabación, se ve al ladrón acercarse a la caja registradora con un cuchillo en la mano, pero Peker no reacciona con temor, al contrario, le hace frente al bribón con su paño y lo somete.

Entonces, que un hombre que va pasando por afuera del local se da cuenta de la situación y entra para ayudarla. Ante esto, el ladrón huye.

Latife Peker, a turkish baker in the Netherlands, chased the thief, using a cleaning cloth in self-defense; don’t underestimate the power of cleaning cloth👏 pic.twitter.com/4togC4JH5M

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 28, 2022

Con información de Milenio

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com