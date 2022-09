Se defiende de las críticas el padre que tiene una relación incestuosa con su hija desde hace décadas

Entornointeligente.com /

La historia de estas dos personas resulta bastante sorprendente e, incluso, muy cuestionable. Una pareja británica cuenta que se enamoraron en el año 2000, pero ambos tenían un parentesco crucial: padre e hija.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por: Clarín

John Deaves se casó con su tercera esposa Dorothy, allá por 1984. Parecía un matrimonio como otros tantos, pero lo fue hasta que generó un escándalo nacional cuando se reveló que el hombre había tenido sexo con su hija biológica Jenny en una relación incestuosa.

La relación comenzó en 2000 después de que Jenny, que tenía 31 años, estaba casada y tenía hijos, se fue a vivir con Dorothy y su padre, de entonces 53 años, en Port Pirie, Australia.

La joven se había distanciado de su padre y solo lo había visto en tres oportunidades antes de ese año, pero una vez que se reunieron la relación se convirtió rápidamente en una aventura prohibida.

Matrimonio e incesto

Desde que salió a la luz el escándalo en 2008, Dorothy reveló la repugnante confesión que John le hizo sobre su relación con su hija.

«Cuando regresaron a casa me dijo que era el mejor sexo que había tenido. Si eso no te degrada, no sé qué lo hace. Era mi segundo matrimonio…», reveló Dorothy a Australian Associated Press.

La historia de amor incestuosa sería el final de los 12 años de matrimonio de Dorothy y John. Pero John y Jenny tuvieron dos hijos juntos. El primero murió al poco tiempo de nacer.

Para leer más, pulse aquí.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com