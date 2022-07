Se deben cuidar las formas, no se pueden violentar los tratados internacionales: Concamin a AMLO

Entornointeligente.com /

La postura asumida por el gobierno mexicano en el proceso de las consultas energéticas que promueve Estados Unidos y Canadá es violatoria al T-MEC y la constitución en México, porque promueve monopolios al favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afirmó José Abugaber.

Por tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo negociador en las consultas deben «cuidar las formas» sobre las relaciones internacionales y no violar lo estipulado y firmado en dichos acuerdos, ya que podrían derivarse graves problemas para el país y su economía.

Entrevistado en el Latin American Coatings Show 2022, organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, el presidente de Concamin dijo que la posición industrial ya se había expuesto ante el Congreso mexicano, cuando se realizaron las consultas de la contrarreforma eléctrica, la cual hubiera incurrido en violaciones a la ley de competencia económica y contra la ley de inversión extranjera, y los tratados comerciales.

Mencionó que tanto Estados Unidos como Canadá están en su derecho de interponer demandas para aclarar la situación de sus negocios en México, pero, lo que no se debe «es que no podemos violentar las cosas en los temas de los tratados, existe una ley y hay que cumplirla, hay que llevarla a cabo (…) No me voy a pelear con mi principal cliente, pues estoy haciéndome un daño a mí mismo», expuso.

El líder de la industria nacional recordó al gobierno mexicano que el 80% de las exportaciones de país se dirigen a Estados Unidos, «tenemos que cuidar eso, hay que cuidar las formas de cómo manejar las relaciones internacionales, con todos los países, no sólo con Estados Unidos».

A dos años de la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), es la primera solicitud de consulta que someten los países socios. «Y, ¡cuidado!, ¡ojo!, (quiere decir que) ya hay molestias. No nos puede amenazar nadie, hay que cuidar la soberanía como país, estamos totalmente de acuerdo; pero también hay reglas, que hay que cumplir, como son las del Tratado de comercio que México firmó y en México se comprometió», apuntó Abugaber.

