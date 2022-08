Se cumplen 30 años del triunfo de Arlindo Gouveia

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias .- Hace 30 años atrás un joven venezolano marcó un antes y después en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Se trata de Arlindo Gouveia que con solo 23 años logró posicionar al país y darle la primer medalla de oro a Venezuela en Taekwondo , reseña Líder.

En ese año el triunfo de Gouveia seria agridulce, para el territorio nacional fue un hito que aun permanece vigente y seguirá así puesto que este fue la segunda presea dorada obtenida por en criollo en una de las máximas competencias deportivas: Los Juegos Olímpicos.

Lo amargo de esta historia es que para el momento el Taekwondo era una disciplina invitada y no fue hasta el 2018 que el Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció las dos preseas obtenidas por representantes de Venezuela para la edición de 1992, una de ellas fue la de Arlindo Gouveia.

Otro hecho histórico es que el oriundo de Punto Fijo fue el primer suramericano en titularse en la categoría -54 kg de este arte marcial nacido en Asia. Además en su camino hacia el oro venció a Seo Sung-Kyo de Corea del Sur en semifinales tras un ajustado marcador de 4-3.

El camino hacia la gloria En diversas entrevistas ofrecidas por el atleta hacia la prensa, comentó que se estuvo preparando durante 15 años y que el objetivo más grande eran las olimpiadas.

«Es el resultado de 15 años de duro trabajo y se la dedico al pueblo venezolano» , detalló.

Definitivamente que en las grandes historias en lo deportistas no solamente vence el talento, pues este factor tiene que estar acompañado de una preparación previa. Para Arlindo Gouveira no fue la excepción.

Entre las competencias internacionales en la que participó para el ciclo olimpico destacan dos distinciones:

– Campeonato Panamericano , triunfó como oro en Tekwon Do -50 kg. (1990 en Puerto Rico)

– Juego Panamericanos de La Habana, Cuba (1991). Para la categoria -54 kg. se alzó en lo más alto del podio.

De esta manera el deportista ya se estaba alistando para la ciudad de Barcelona en compañia de su entrenador, Hung Ki Kim.

Las habilidades de Gouveia en los JJOO los levaron hasta cuartos de final donde doblegó al representante francés Thierry Dedegbe (4-2).

El las semifinales, tuvo que enfrentarse ante el surcoreano Seo Sung-Kyo, uno de los duelos de más alta intensidad, tanto así que un punto fue lo que dividió la derrota y la victoria (4-3).

«En esta pelea lo puse todo. Me concentré al máximo y llevé el combate de acuerdo a las orientaciones del entrenador Kim. El me dijo que no descuidara y que tratara de marcar puntos. Eso fue lo que me propuse, siempre pensando en Venezuela y con el coraje por delante logré el objetivo», destacó Gouveira.

Para la gran final el representante de Indonesia, Dirc Talumewo esperaba al venezolano donde este vencería 2-1, cerrando su participación en los Juegos Olímpicos de 1992 con un total éxito.

Gouveia llegó a Venezuela El 12 de agosto del mismo año, el ganador del oro en Taekwondo fue recibido en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar por el gobernador Ovido González quien reconoció el logro de venezolano.

Gracias a su gran hazaña Gouveia recibió un millón de bolívares como recompensa de su arduo trabajo en Barcelona.

«Es muy difícil para un país suramericano ganar una medalla olimpica, pero en Barcelona el público ha sido excepcional y me ha ayudado mucho», declaró el atleta cuando llegó al país.

Gouveia llegó convencido al país de que en los próximo Juegos Olímpicos que se celebraron en Atlanta, Estados Unidos su participación también seria destacable, estas palabras se anunciaron mientras que el atleta estaba siendo recibido por el presidente de la Republica, Carlos Andrés Pérez en el Palacio de Miraflores.

Fuente informativa: Líder .

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com