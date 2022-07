Se confirman los primeros cinco candidatos a triunfar en el Home Run Derby

Entornointeligente.com /

CARACAS.- A menos de una semana para que se lleve a cabo una nueva edición del Home Run Derby, algunos de los mayores sluggers que tiene las Grandes Ligas ya confirmaron su presencia para el Dodger Stadium de Los Ángeles para el lunes 18 de julio, cuando varios de ellos intentarán tomar el cetro que se encuentra en poder de Pete Alonso.

Hombres como Kyle Schwarber o Juan Soto son quienes se alzan como algunos de los candidatos para cumplir esta misión a día de hoy, pero ¿cuáles son los participantes del torneo y cuántos de ellos tienen verdaderas posibilidades de consagrarse como el campeón de los cuadrangulares en 2022? Estos son los p articipantes confirmados hasta ahora :

Pete Alonso

El primera base de los Mets de New York está teniendo una primera mitad de temporada extraordinaria. El «Oso Polar» se está consagrando como el mayor bate remolcador de las Grandes Ligas al impulsar 72 carreras hasta la fecha , las cuales muchas de estas fueron llevadas al plato gracias a los 23 batazos de vuelta completa que lo ubican entre los diez mejores del circuito.

Asimismo, el norteamericano tendrá la misión de conseguir su tercera corona consecutiva en el Home Run Derby luego de alzarse como el ganador de las ediciones 2020 y 2021 , en la que en el último año estableció el récord de más bambinazos conectados en la primera ronda de la competencia con 35.

Pete Alonso is back in the Home Run Derby!

Will we see a Three-Pete? pic.twitter.com/YNbKPzeVlE

— MLB (@MLB) July 11, 2022 Albert Pujols

El veterano bateador de Santo Domingo, República Dominicana, y futuro Salón de la Fama, Albert Pujols, no podía faltar a la cita, sobre todo cuando también consiguió hacerse con un lugar de honor en el Juego de las Estrellas que se realizará al día siguiente.

Pujols está cada vez más cerca del cierre de su carrera y, pese a haber jugado solo 49 compromisos este año con los Cardenales de San Luis, el quisqueyano decidió regresar a la contienda luego de siete años ausente para sumar la quinta participación de su historia.

Puede que sus cinco jonrones en la campaña no impresionen a muchos y tampoco lo haga estar entre los candidatos a ganar la noche del próximo lunes, pero su espectáculo en el terreno estará garantizado.

The Machine in the Derby, one last time.

For the 5th time in his career, @PujolsFive is in the #HRDerby . pic.twitter.com/sdiy1ECNeF

— MLB (@MLB) July 12, 2022 Juan Soto

Otro dominicano que se sumó a esta lista en las últimas horas fue el slugger de los Nacionales de Washington, Juan Soto, quien ya suma 17 estacazos de cuatro esquinas y es lo más destacado que puede verse en el conjunto de la capital norteamericana.

El también oriundo de Santo Domingo se presentará por segunda ocasión seguida en este show de mitad de temporada, en el que intentará mejorar su actuación del 2021 en el Coors Field de Colorado, donde tuvo que medirse contra el poder de Shohei Otani y no pudo superar al gigantes japonés.

The #HRDerby field continues to grow.

See ya in LA, @JuanSoto25_ . pic.twitter.com/1U28vHPIqg

— MLB (@MLB) July 12, 2022 Ronald Acuña Jr.

Por supuesto que un venezolano no puede faltar a un gran cita de las Grandes Ligas y, a falta de confirmar los últimos lugares, Ronald Acuña Jr. es quien representará al tricolor nacional en el Dodger Stadium, escenario en el que intentará superar la segunda ronda del Home Run Derby, fase en la que tuvo que despedirse en el 2019 cuando participó por primera vez.

El venezolano de 24 años regresó mejor de lo esperado luego de su lesión del año pasado, la cual le impidió disputar la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, y en lo que va de 2022 ya disputó 54 cotejos con la novena ganadora del clásico de otoño, la cual pelea mano a mano con los Mets el liderato de su división gracias, en parte, a la producción de Acuña, quien ya tiene ocho cuadrangulares y 22 impulsadas.

. @ronaldacunajr24 is back and coming for the crown!

Catch him in the #HRDerby next Monday night in LA! pic.twitter.com/OJ9xJL0OD5

— MLB (@MLB) July 11, 2022 Kyle Schwarber

El jardinero de los Phillies de Philadelphia y actual segundo mejor jonronero de MLB es quien cierra esta lista de contendores al cetro de la competencia. Schwarber con 28 batazos es el pelotero que está más cerca de Aaron Judge (30) en la pelea por este reglón de todo el Gran Circo, mientras que si se analiza solo la Liga Nacional está en la cima del registro con cuatro más que Austin Riley de los Bravos.

El jugador de 29 años afrontará el segundo torneo de su carrera y, de todos los candidatos anteriormente expuestos, es el que más posibilidades tiene de acabar con el reinado de Alonso, pues en su primera aparición en el 2018 logró abrirse paso hasta la final, cuando aún vestía el uniforme de los Cubs de Chicago, pero terminó cayendo ante las conexiones de su actual compañero Bryce Harper.

The NL HR leader is in for the #HRDerby ! pic.twitter.com/pmiR2o8IWo

— MLB (@MLB) July 12, 2022 Todavía restan siete días para que el T-Mobile Home Run derby 2022 se lleve a cabo, por lo que MLB aún cuenta con el suficiente tiempo para publicar quiénes son los tres toleteros que completaran el cuadro de ocho participantes que deberá viajar hasta la ciudad de Los Ángeles.

En cuanto a los venezolanos se refiere, José Altuve (17), Anthony Santander (15) o Eugenio Suárez (15) son los que cuentan con los números necesarios para reclamar un puesto en esta cita jonronera , pero así como ellos hay otros posibles candidatos que también tienen sus pergaminos para llegar al Dodger Stadium.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

