Se confirma la salida de Diego Buonanotte de la UC tras seis años… Revisa su emotivo discurso de despedida y dónde ficha

El fin de un ciclo para Diego Buonanotte en la Universidad Católica. El jugador no seguirá.

Tras seis años defendiendo los colores cruzados y nueve títulos, Buonanotte parte a Perú para continuar su carrera en el Sporting Cristal.

En una emotiva conferencia de prensa, el ex River hizo un discurso en el que no pudo evitar soltar algunas lágrimas: «Buenas tardes a todos, agradecer por estar acá. Siempre es difícil decir adiós. Entregué lo mejor de mí desde el primer día que llegué y eso se lo debo a todos los cruzados y cruzadas que llevaré siempre en mi corazón. Me hicieron sentir como en casa siempre, en cada gol, asistencia. Hicimos historia juntos y nunca lo olvidaré. Toca lo más difícil, la despedida. Quiero agradecer al fútbol chileno, siempre me trataron con respeto «.

El director deportivo de los cruzados, José María Buljubasich , también le brindó unas palabras: «No es un momento fácil para nadie. Sabemos lo que Diego y su familia quiere al club, los lindos momentos que vivió este tiempo, lo que él le entregó al club. Siempre es difícil decir adiós. Entendemos que esto es fútbol. Siempre el jugador quiere jugar. No es fácil para el club ni para los hinchas. Esta es tu casa».

Juan Tagle, presidente de la concesionaria, habló también y deslizó la chance de un partido homenaje más adelante: » Expresar el agradecimiento como cruzado a Diego estos años jugando por la franja. Nadie habría imaginado lo que iba a significar la llegada de Diego a Chile. Vinieron títulos, cuatro torneos nacionales, cuatro Supercopas. Ojalá en su momento poder hacer un homenaje en cancha. Habrá que esperar una posibilidad más adelante. Esperamos pronto tener la posibilidad de despedirte «.

El «Enano» estaba algo relegado. En el torneo solo participó en 11 partidos y solo en tres como titular.

Con 34 años, el argentino es uno de los referentes contemporáneos del club y uno de los más queridos por la fanaticada cruzada. Se identificó con los precordilleranos.

En los últimos mercados se especuló varias veces con su posible salida ante la falta de minutos. Sin embargo, siempre terminó renovando e incluso se nacionalizó para no usar cupo.

Buonanotte jugó 189 partidos con la UC, anotando 34 veces y brindando 40 asistencias. Además, es el segundo extranjero con más trofeos y partidos jugados, y es uno de los ocho tetracampeones.

