Se casó Jack Gleeson, el malvado Joffrey de «Juego de tronos»

Entornointeligente.com /

El actor Jack Gleeson contrajo matrimonio con su novia Róisín O’Mahony a lo largo del pasado fin de semana en Irlanda. A diferencia de las bodas de otras de las estrellas de ‘Juego de tronos’, que se convirtieron en un pequeño circo mediático, el suyo ha sido un enlace muy discreto que solo ha salido a la luz porque el cura encargado de oficiarlo ha compartido varias imágenes de los novios en las redes sociales.

El padre Patsy Lynch ha desvelado que los recién casados optaron por una ceremonia sencilla, devota y solemne. Siguiendo esa misma línea, la pareja tampoco quiso ponerse atuendos demasiado formales: ella lució un sencillo vestido largo de corte imperio con un estampado en colores pastel y él dejó de lado el chaqué en favor de una camisa verde y unos pantalones de vestir grises.

Los fans de la serie original basada en el universo de George R.R. Martin saben muy bien que Jack no se parece en nada al terrible rey Joffrey que interpretaba en la ficción. En cada una de sus apariciones públicas en Comic Cons y eventos similares siempre se mostraba como un joven muy maduro, casi tímido, que se consideraba ante todo un estudiante y no una de las estrellas de la producción más famosa del mundo.

Entre 2010 y 2015 estudió filosofía y teología en el Trinity College de Dublín, y tras terminar su trabajo en ‘Juego de tronos’ se tomó un descanso en su carrera interpretativa delante de las cámaras debido en parte al acoso que había sufrido debido a las atrocidades cometidas por su personaje. Por suerte, ese parón no ha sido indefinido y en 2020 volvió a televisión con una serie de la BBC titulada ‘Out Of Her Mind’. En breve también trabajará con Liam Neeson y sigue al frente de su propia compañía de teatro.

Con información de Yahoo.com

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com