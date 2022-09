Se cansaron de verle la cara a Linda Bran. Crean un reto en su nombre

Entornointeligente.com /

Es que el panameño no pierde el tiempo, y ahora que saben de redes menos. Hablemos del #LindaBranChallenge

Es que el panameño no pierde el tiempo, y ahora que saben de redes sociales menos. Todo empezó con los tuits de la periodista y abogada Linda Bran . Todo usuario de redes sociales y especialmente de Twitter se ha tenido que topar con los tuit de Linda , a pesar que no se sigan mutuamente, de alguna manera Linda se cuela en tu timeline de Twitter. Eso me pasó a mi, y leyendo en más de una ocasión, por casualidad más que por búsqueda, me tropecé en Twitter con pensamientos de la reportera de Next Tv Noticias .

Supe por sus trinos en la red del pajarito azul, que era además de periodista, abogada. Además que tenía varios trabajos-durante la pandemia- para poder subsistir. Tiene una vida muy agitada según cuenta, pero tiempo no le hace falta para subir todo lo que hace e informar a la vez, un estilo muy peculiar, que a la gente le ha comenzado a resonar.

Tan así es el disconfort, que a ciencia cierta, no debería incomodar puesto que cada quién puede publicar lo que le venga en gana en su cuenta personal del pájarito azul. Y así, Linda publica una noticia e ilustra con lo que sea que esté haciendo, así sea levántandose con unas ojeras a todo dar.

El panameño, que no tarda en captar las cosas, ha comenzado también a reportear de manera ciudadana pero al estilísimo de Linda Bran y bueno, para darle más caché a la cosa, convirtieron la mofa en reto, que le llamaron muy «tendencialmente» #LindaBranChallenge , con hashtag y todo!

Llamé a la reportera, pero su teléfono o está inactivo y quizá con ese flow de influencer solo conteste a los amigos y conocidos registrados en el móvil y además hoy es Domingo ¿Por qué habría de contestar en domingo? Como me enseñó un compañero que se toma sus días libres muy en serio, no regala ni es que 1 minuto para leer un mensaje de oficina para confirmar la agenda del lunes, por ejemplo.

Bueno, Linda no me contestó, pero parece que hacerse viral no le molesta porque ha compartido o retwiteado, las notas y challenges que la gente ha ido posteando, a diestra y siniestra, en un récord de menos de 18 horas. El #LindaBranChallenge corrió como pólvora que hasta la mismísima canciller Erika Mouynes se sumó a la burla salvando su participación con el comentario «cada una con su estilo», y colgó una foto con un vestido formal de color verde y Ella, sonriendo bien regia. ¿Ustedes ya subieron el suyo?

También puede leer: Conoce a los ganadores del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2021

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com