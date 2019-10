Se cancelará proyecto de Televisa, Fábrica de Sueños

Entornointeligente.com /

Durante la primera etapa estaban planeadas realizarse 12 telenovelas, sin embargo sólo llevan tres producciones completadas Cuna de lobos Fábrica de Sueños, una antología de actualizaciones de los dramas más exitosos de Televisa en las últimas décadas, es el proyecto más ambicioso que creó la empresa. Con este la televisora pretendía atraer a una nueva generación de espectadores con nuevas producciones de historias clásicas. Sin embargo, el plan pareció no funcionar, puesto que la periodista Aurora Valle, aseguró que la productora cerrará sus puertas y cancelará las producciones que tenía pendientes. “La noticia que nos dijeron es que se cancela Fábrica de sueños, no más”, dijo la conductora del programa “De historia en historia”, que transmite por YouTube. Según el periódico El Universal , los planes a futuro de la productora se fueron cancelando tras las malas críticas de su segunda producción, “Cuna de lobos”. Fue por eso que la publicación anunció que tanto “Quinceañera”, como “El privilegio de amar”, fueron puestas en pausa. Sandra Echeverría fue la protagonista de “La Usurpadora” (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) “No se realizarán, primero dijimos que a ‘Quinceañera’ la habían mandado a la banca, pero ‘El Maleficio’, ‘El Privilegio de amar’, ‘La madrastra’ y las que estaban ahí, se acabó. Eso es lo que nos están diciendo y entonces sí, efectivamente, me dicen que Carla Estrada hará la serie biográfica de Gloria Trevi”, dijo Valle. Tanto Valle como Claudia de Icaza confirmaron que “Rubí” el más reciente proyecto que será protagonizado por Camila Sodi, sí saldrá al aire, puesto que ya estaba terminada. Sin embargo, no se transmitirán la misma cantidad de episodios que sus antecesoras “La Usurpadora” y “Cuna de Lobos” tuvieron. El formato de transformar las telenovelas de más de 100 episodios a series de televisión de tan sólo 25 episodios por historia, fue uno de los principales problemas. La publicación aseguró que este nuevo tamaño no es rentable en términos de economía y que gracias a esto “Rubí” tuvo que extender la cantidad de 25 episodios a 70. La serie de “Cuna de Lobos” , cuya protagonista es la española Paz Vega en el papel de Catalina Creel, fue muy mal recibida tanto por los críticos como por la audiencia. Camila Sodi interpretará a Rubí (Foto: Instagram) “Leí yo que el triángulo amoroso, la pareja gay, está opacando la historia de Catalina Creel. Catalina Creel pues como es traficante de diamantes (…) pues está más interesante el triángulo amoroso con la pareja gay”, dijo Valle dentro de su programa. Asimismo, la periodista Ana María Alvarado aseguró que el remake de un clásico amado en su tiempo como lo fue “Cuna de Lobos” no les funcionó. “Pensaron que como ‘La Usurpadora’ sí gustó, así iban a ser todas las series , pero como no ha sido así van a dar un giro para acaparar a la audiencia”. Patricio Wills, el fundador de Fábrica de Sueños, fue vicepresidente de la producción y contenidos de la televisora hasta este año. Ahora ese puesto es ocupado por Eduardo Murguía, quien aseguran distintas versiones, quiere regresar a los melodramas clásicos y con los actores que en su momento fueron exitosos. Paz Vega como Catalina Creel (Foto: Televisa) Según el programa “Fórmula Espectacular”, la periodista Flor Rubio y su equipo de reporteros analizaron cómo la más reciente serie fracasó ante la audiencia mexicana. Durante su primer capítulo, “Cuna de Lobos” logró una audiencia de 5.8 millones de televidentes d e acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. Sin embargo, en su tercera semana al aire los números cayeron dramáticamente pues apenas registró una audiencia de 2 millones 307 mil. Con un alcance de 3.9 millones de persona la telenovela “La Usurpadora”, relanzada por la empresa, rompió récord de audiencia en 2019 y se colocó como la emisión más vista de la televisión abierta, de acuerdo Nielsen IBOPE México. Este primer lanzamiento fue transmitido por el canal de Las Estrellas y superó en 149.42% a la competencia. MÁS SOBRE ESTE TEMA Cuna de Lobos: un nuevo thriller con la esencia original La Usurpadora rompió récord de audiencia con su primer capítulo Camila Sodi deslumbró con atrevido vestido para anunciar el final de las grabaciones de Rubí

