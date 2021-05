Se busca internacionalmente la liberación de las patentes de las vacunas covid

El llamado de la administración de Biden para levantar las protecciones de patentes sobre las vacunas COVID-19 para ayudar a las partes pobres del mundo a recibir más dosis ha recibido elogios de algunos países y defensores de la salud. Pero se ha encontrado con la resistencia de la industria farmacéutica y otros, que dicen que no ayudará a frenar el brote en el corto plazo y dañará la innovación. Las patentes recompensan la innovación al evitar que los competidores simplemente copien el descubrimiento de una empresa y lancen un producto rival. En los EE. UU., Las patentes de medicamentos suelen durar 20 años desde que se presentan, lo que suele suceder una vez que un fabricante de medicamentos cree que tiene un medicamento importante o lucrativo.

Debido a que a menudo se necesita una década para obtener la aprobación de un medicamento, las empresas generalmente disfrutan de aproximadamente una docena de años de ventas sin competencia. Pero los fabricantes de medicamentos generalmente encuentran formas de mejorar su producto o ampliar su uso, y obtienen patentes adicionales que pueden extender su monopolio por muchos años más. Los medicamentos son increíblemente costosos de desarrollar. La mayoría de los fármacos experimentales fallan en algún momento durante los años de pruebas de laboratorio, en animales y finalmente en humanos. Promediando el costo de esos fracasos, generalmente cuesta más de $ 1 mil millones llevar un medicamento desde el descubrimiento hasta la aprobación regulatoria. Sin la perspectiva de años de ventas sin competencia, hay muchos menos incentivos para correr ese riesgo.

¿Por qué EEUU apoya la medida sobre las vacunas covid-19? La administración de Biden ha estado bajo intensa presión, incluso por parte de muchos demócratas en el Congreso, para llevar más vacunas COVID-19 al resto del mundo. El apoyo a la idea de la exención presentada por India y Sudáfrica en octubre ha ido creciendo en otros países, mientras que el brote empeora en algunos lugares, especialmente en India. Estados Unidos y algunos otros países ricos lideran el mundo en muchas áreas de investigación e innovación, particularmente medicamentos. Aparte del prestigio que confiere, las empresas farmacéuticas proporcionan millones de empleos bien remunerados, generan ingresos fiscales y proporcionan nuevos medicamentos que pueden salvar o mejorar vidas.

Los fabricantes de medicamentos y sus grupos comerciales gastan millones cada año presionando a los gobiernos para que mantengan el statu quo en materia de patentes. En una palabra, dinero. En los EE. UU., Las empresas farmacéuticas pueden cobrar lo que quieran por sus medicamentos. Por lo general, aumentan los precios dos veces al año, a menudo duplicándolos o triplicándolos durante los años de protección por patente de un medicamento. Eso convierte a las grandes farmacéuticas establecidas desde hace mucho tiempo entre las empresas más rentables del mundo. Pero una gran cantidad de innovación también proviene de las empresas emergentes, que dependen en gran medida de los inversores para financiar la investigación inicial. Sin la perspectiva de un gran día de pago, sería mucho más difícil atraer inversiones. Les Funtleyder, gerente de cartera de atención médica de E Squared Asset Management, cree que la industria está menos preocupada por la protección de sus patentes para las vacunas COVID-19 que por la “pendiente resbaladiza” que podría crear tal precedente.

