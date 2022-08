Se burlaron de su emprendimiento y ahora vende ‘como arroz’

Entornointeligente.com /

En muchas ocasiones los padres no lo apoyan con las ideas que tiene y por eso, en algunas cosas, no llegan a materializarse. Ahora bien, se conoció el caso de un joven de 33 años que ha logrado ser reconocido por su marca de zapatos, Alicia Wonderland.

Se trata de Sergio Andrés Serrano Ríos un ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander. Él contó que por la mala situación económica en su familia decidió hacer zapatos para aportar en su vivienda.

Sus padres tuvieron que cerrar la fábrica de zapatos y llevarse toda la maquinaria para la casa.

Sergio que en el 2009 empezaron los paros en su universidad, por lo cual, ya no tenía el ingreso, que era el dinero del transporte. Indicó que la situación era tan mala, que la calificaba en 11/10.

Y como no tenía de dónde sacar dinero, tuvo que empezar a rebuscarse. Con $1.500 salió a emprender estampando camisas , pero se dio cuenta que no era como lo esperaba.

Luego de una jornada larga y de darse cuenta que realmente no iba poder con ese emprendimiento , empezó a analizar qué más podía hacer. Recordó las máquinas de sus padres y ahí aseguró que se dedicaría a hacer zapatos .

Sin embargo, su padre no estaba de acuerdo con esto y de inmediato le dijo que su hijo no sería un zapatero . «Mire nuestra situación, usted no va a ser zapatero, estamos pasándola muy mal para que usted se ponga a hacer zapatos», aseguró el papá del ingeniero.

Por su parte, su madre Martha Alicia , fue quien estuvo ahí para apoyarlo «si usted quiere serlo, yo lo apoyo». Luego de estas palabras le dio «200.000 para empezar con el negocio. Eso no fue todo, también dijo que le iba a presentar a los proveedores.

A pesar de todos los obstáculos Sergio salió adelante con su marca. Iba puerta a puerta a ofrecerlos. Pedía $30.000 para separarlos y luego cuando los entregaba le daban los otros $30.000.

Alicia Wonderland inició la esperanza de un joven de 18 años quería luchar por conseguir su dinero. Poco a poco adquirió reconocimiento, que hasta Perry l o llamó para que le presentara unos zapatos para un desfile.

Comenzaron tres empleados y ahora superan los 50. Además , las ventas también se dispararon porque al mes comercializa más de 5.000 pares.

