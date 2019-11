¿Se ausentó Real Cartagena de la votación para cambiar el sistema del descenso?

Entornointeligente.com /

Una nueva polémica surgió este viernes 1 de noviembre luego de que periodistas revelaran que durante la pasada Asamblea de la Dimayor, que se realizó el 30 y 31 de octubre, la propuesta para cambiar el sistema de descenso en el fútbol profesional colombiano se hundió por un voto y que Real Cartagena, un eventual favorecido por dicho cambio, se ausentó de la votación.

La noticia se dio a conocer en medios nacionales y se replicó en Cartagena, en donde se cuestionó que los representantes del club auriverde no participaran en una decisión en la que habrían sido decisivos para acabar con la desventaja que tendría el equipo en la tabla del descenso en caso de conseguir el ascenso este año.

“Los q votaron por el promedio en @Dimayor Nacional, Cali, Millos, Pasto, Envigado, Caldas, Junior, Barranquilla, Tolima, Cúcuta y el DIM, Bucaramanga no podía votar y Cartagena no estaba en ese momento, se necesitaban 24 votos y se obtuvieron 23. Leones votó por cambiar el sistema”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista de Antena 2 Luis Alfredo Céspedes.

También Francisco Benítez, de Caracol Radio, se refirió a la votación en la que los directivos de Real Cartagena se ausentaron de la votación.

Ante los cuestionamientos, el presidente de Real Cartagena, Rodrigo Rendón, aseguró que no es cierto lo que se ha comentado en los medios y aseveró que la discusión para cambiar el descenso se tenía programada en las reformas a los estatutos, pero no se realizó porque el tiempo no les alcanzó. Sostuvo que se quiso hacer en el punto del sistema de campeonato, pero no era posible que se aprobara ahí, por lo que se aplazó para la asamblea próxima, que se realizará en diciembre, posiblemente en Cartagena.

“Primero que todo se iba a discutir el tema de la eliminación del promedio a partir del año 2021 o 2022 . Ese punto se incluyó en el de reformas de estatutos, pero no se discutió por que no alcanzó el tiempo y se aplazó para la asamblea de diciembre. Se tocó el tema del promedio en el punto de sistema de campeonato y ahí no se podía aprobar. En una asamblea extraordinaria no se pueden cambiar los puntos del día. Este tema del promedio se incluyó por petición del Deportes Tolima, que lo propone a partir del 2022”, dijo.

“Nosotros queremos que se apruebe a partir del año 2021 y esa es la discusión que se dará en la próxima asamblea, la cual al parecer va a ser en Cartagena antes del sorteo de Copa América. Personalmente pienso que se va a aprobar la eliminación del promedio, pero no se sabría en qué año arrancaría. Lo único que no se puede hacer en este caso es que se aplique para el 2020. El Real Cartagena está a favor de la eliminación del promedio y es uno de los precursores del debate. El promedio es una lápida para el equipo que sube”, añadió.

Contrario a lo que afirma Rodrigo Rendón, el periodista Francisco Benítez, de Caracol Radio, sostuvo que los clubes sí realizaron la votación para determinar el sistema del descenso y también aseguró que el dirigente auriverde se ausentó de dicha determinación.

Benítez señala que equipos como Junior, Barranquilla, Leones, Envigado, Once Caldas, Atlético Nacional votaron en contra de la reforma, mientras que Atlético Bucaramanga y Real Cartagena no participaron.

“Todos los presidentes de clubes evaden cuando tienen culpabilidad en muchas cosas y no dan las respuestas acertadas. Le puedo asegurar que el presidente de Real Cartagena salió del sitio en el momento en que se iba a hacer la votación. No apareció y, como no apareció, Cartagena no tuvo delegado para votar. Estaba tomando tinto, estaba en el baño, se fue a hacer una llamada, estaba hablando con un amigo afuera, se le olvidó que había que hacer una votación, cualquier cosa pudo haber pasado. Pero si él dice que no se tomó una determinación, eso es falso, sí se tomó la determinación”, sostuvo el periodista en conversación con El Universal.

En todo caso, el sistema del descenso se mantendrá en 2020 con el acumulado de puntos de los últimos tres años y los equipos recién ascendidos empezarán con los mismos puntos del último en esa tabla.

Con ese panorama y en caso de conseguir el ascenso este año, Real Cartagena empezaría el 2020 con 12 puntos de desventaja sobre el que ocupe la casilla 17, a 15 del que se ubique en la 16, y a 19 del 15.

