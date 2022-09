«Se amplian los formatos, pero lo importante sigue siendo la idea»

Entornointeligente.com /

Tras 16 años de su nacimiento y 15 ediciones, los Premios 20Blogs evolucionan, pero manteniendo su esencia. Llegan los Premios 20minutos en la Red para ampliar el reconocimiento a todos los creadores de contenido digitales, pero aún centrado en valorar su talento y trabajo constante.

Autores de vídeos , de pódcasts , de perfiles en redes y, por supuesto, blogueros pueden optar a ser el ganador de los Premios 20minutos en la Red, dotado con 5.000 euros y la invitación a formar parte del medio.

Además, también pueden competir en ocho categorías temáticas diferentes: Actualidad y divulgación; Educación; Entretenimiento; Gastronomía; Viajes; Sostenibilidad y medioambiente; Mujer y Social (Solidario). Y este año se añade un galardón más, el premio especial que elegirá el público entre los 32 finalistas de las categorías.

Apoyados por Telefónica como patrocinador principal y con Fundación La Caixa y SM como colaboradores, esta primera edición de los Premios 20minutos en la Red ya tiene abierta su inscripción hasta el 15 de septiembre , momento en el que el jurado comenzará a deliberar.

Solo hay que apuntarse a través del formulario para poder convertirse en ganador de los Premios 20minutos en la Red, un logro que a muchos vencedores de los Premios 20Blogs les cambió la vida .

«Mi afición por escribir se convirtió en una profesión» Daniel Díaz, ganador de la II edición (2007) de los 20Blogs con ‘Nilibreniocupado’. JORGE PARÍS Daniel Díaz solo llevaba un año con su blog, Nilibreniocupado , cuando una tía suya confió plenamente en su contenido y le animó a apuntarse a la segunda edición. «Me presenté por dar un poco más de visibilidad al blog, pero con ninguna intención de ganar ni mucho menos», declara a 20minutos . Y, finalmente, se hizo con el Premio 20Blogs, lo cual fue un cambio radical en su vida: » Yo tenía la afición de escribir, y se convirtió en una profesión «.

» Aparte del blog, me surgieron muchas oportunidades muy variopintas : empecé a colaborar en radio , hice cosillas en televisión … Fue una visibilidad espectacular, no solamente en España, sino también en Latinoamérica», relata Díaz, quien también publicó dos libros : Ni libre ni ocupado (2013) y Lo que sé de la lluvia (2015).

Taxista de profesión, el bloguero utilizaba su trabajo para buscar historias y, de este modo, aunque estuvo con su blog en 20minutos hasta 2014, que lo abandonó voluntariamente, continúa vinculado a la escritura. «Mi principal objetivo del día era conseguir relatos para escribir al final de cada jornada. Eso me hacía tener una visión totalmente distinta e interesante. Así estuve muchos años, en parte gracias a 20minutos «, asegura. «Sigo siendo taxista, sin el taxi no sabría de qué escribir «.

Me casé con una lectora del blog y tenemos una hija. Fue un cambio radical hacia muy bien

Sin duda, el premio tuvo repercusión en su vida y, de hecho, sus artículos en parte son causantes de que tenga una familia: «Me casé con una lectora del blog y tenemos una hija». » Fue un cambio radical hacia muy bien, solo tengo agradecimientos «, añade.

» Hay nuevos formatos, que es de agradecer, pero lo importante sigue siendo lo mismo: la idea , las ganas, la disponibilidad y tener un objetivo muy claro», señala sobre el cambio de Premios 20Blogs a Premios 20minutos en la Red.

Por ello, anima a todos a apuntarse: » Hay veces que tú no crees en tu idea y otros confían por ti . Y este es el empujón que necesitas para darte cuenta de que lo tuyo es bueno. Yo también pensaba que no podía conseguir absolutamente nada, lo hacía solo por diversión, y esto supuso un cambio en mi vida incluso profesional . Hay que intentarlo, el que tenga algo que decir, que lo diga. Y los premios son un altavoz tremendo».

«Ganar me cambió la vida» Marián García, ganadora en 2016 con ‘Boticaria García’. ELENA BUENAVISTA «Cansada de escuchar la cantinela ‘he leído en internet que’, entendí que si no podía vencer al doctor Google, debía unirme a él», señala en su día la conocida farmacéuta, nutricionista y divulgadora sanitaria Marián, más conocida como Boticaria García . Actualmente, es un reconocido rostro de la televisión ( Zapeando o laSexta noche ), de los diarios o de la radio, y también ha publicado varios libros, pero en 2016 se hizo con la victoria en los Premios 20Blogs .

» Ganar me cambió la vida . Fue ese detonante que hizo que pudiera profesionalizar el blog y la divulgación», declara a 20minutos . «Además del blog hacía vídeos dentro del diario. También escribía, de manera ocasional, acompañando las noticias con artículos de opinión, y más tarde con una columna».

«Poco a poco, fui dedicando más tiempo a la comunicación y a la divulgación que a la oficina de farmacia . Este cambio no habría sido posible, al menos no en ese momento ni de esa manera, si en 2016 no hubiese ganador el Premio 20Blogs. Fue algo increíble, éramos más de 7.000 blogs», recuerda. » Uno de los momentos de mi vida para recordar , por lo inesperado, y eso que todavía no sabía lo que iba a suponer».

Todos los que estábamos en aquella época dorada bloguera ahora seguimos en las redes, hemos evolucionado

Boticaria García resalta positivamente la ampliación de formatos en los galardones, pues para ella esto significa que » 20minutos , una vez más, sigue estando a la vanguardia y sigue evolucionando». «Todos los que estábamos en aquella época dorada bloguera ahora seguimos en las redes, hemos evolucionado, el entorno digital está en constante evolución . Como parte de esto, si lo entendemos los creadores de contenido, los medios de comunicación también. Es de valorar que 20minutos se sume».

A los creadores de contenido les «diría que participasen, siempre es una oportunidad para aprender, para conocer gente. Aunque piensen que es imposible ganar, como pensaba yo, soy la prueba de que nunca se sabe. Y los premios dieron un giro inesperado a mi carrera de divulgadora «.

«Que reconozcan tu trabajo da una ilusión tremenda» Winnie, ganadora de la XV edición (2021) con ‘Grandes minorías’. CAROLA MELGUIZO Sin saberlo, Winnie se convirtió en 2021 en la última ganadora de los Premios 20Blogs , pues el próximo vencedor ya se hará con el Premio 20 Minutos en la Red. Con su blog, Grandes minorías , esta periodista apostaba dar visibilidad a todo tipo de diversidad contando historias de vida.

» Quería que personas de distintos colectivos , ya sean migrantes, con discapacidad, con un problema de salud mental, situaciones sin hogar, etc., contaran su historia personal , como una manera de acercarnos a todo tipo de realidades y para servir un poco de referencia a personas que están en una situación parecida», explica a 20minutos .

«Ganar el premio me hizo muchísima ilusión. Económicamente me vino muy bien, pero sobre todo me dio mucha alegría porque te reconocen. Que te reconozcan tu trabajo de hormiguita hace una ilusión tremenda «, recuerda.

Añadir más formatos no deja de ser un reconocimiento a otras propuestas que están fenomenal

«Creo que los blogs son una propuesta de contenido, y añadir más formatos no deja de ser un reconocimiento a otras propuestas que están fenomenal», opina Winnie sobre la nueva concepción de los premios. Por ello, anima a todos los creadores a «que se presenten».

«No pasa nada si no ganas, ¿pero y si ganas? Me parece importante presentarse por lo que supone, porque puedes conocer a gente interesante y enriquecedora , incluso te puede servir eso para conocer el trabajo de otras personas», concluye la escritora.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com