SE ACABO LA ESPERA- Nacho estrenó su nuevo tema «Cara Bonita» (+VÍDEO)

En las últimas horas el polémico cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, Mejor conocido en el mundo del entretenimiento como «Nacho», estrenó su más reciente tema que lleva por nombre «Cara Bonita». A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el interprete ha publicado varios post para darle promoción a este nuevo sencillo « Cara Bonita «, anunciando además que desde las 12:00 am de este viernes, ya todos podremos disfrutar de su nuevo trabajo musical.

Ve a mi canal de YouTube, suscríbete y disfruta de todo el nuevo contenido que tengo para ti. #CARABONITA is OUT NOW!!!

Vale la pena destacar que el videoclip oficial fue rodado en la Isla de Margarita al igual que su otro tema «La Buena». Ahora bien, importante mencionar y dejar claro que la cara bonita no es la de su actual novia, Melany Mille , pues en este video no apareció ella sino una modelo contratada por el criollo.

Una vez más, Nacho cumplió con las expectativas de este nuevo tema musical con el cual espera tener el mismo éxito que siempre ha tenido, pues su canción «La Buena» entró a las 50 más virales de la plataforma de Spotify.

