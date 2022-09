¿Se acabó todo? Karlis Romero habla sobre el amor en parejas: «No te quedes donde no te sientes bien»

Entornointeligente.com /

En medio de los rumores de una posible separación, la actriz envió un mensaje acerca del amor y las relaciones en pareja que dejó pensando a más de uno de sus seguidores. La actriz venezolana Karlis Romero nuevamente se encuentra en el ojo del huracán luego de que publicara una serie de historias en su cuenta de Instagram donde habla acerca del amor en parejas. Esto debido a que la criolla se encuentra sumergida en varios rumores de separación junto a su novio Gustavo Elis.

Al respecto, Romero aseguró que pretendía enviar un mensaje de agradecimiento por todo lo que está disfrutando actualmente en su vida. A raíz de esto, alegó «No des las cosas por sentado, comunícate. Jamas te sientas segu [email protected] de una persona. Es uno de los peores errores que comenten con las parejas, dejar de compartir tiempos de calidad juntos».

Asimismo, aseguró que en una relación de pareja no se va a competir. «Siempre da lo mejor de ti. No te quedes donde no te sientes bien».

Referente a su novio, Karlis comentó que «Amo verlo llegar a nuestro hogar y que este sea el lugar donde siempre queremos regresar y dormir juntos», quitando del medio las dudas que tienen sus seguidores en los últimos días sobre un supuesto declive en su relación.

Durante los días recientes varios seguidores se han mostrado preocupados por el comportamiento de la pareja debido a que los rumores sobre una posible ruptura son cada vez más fuertes.

