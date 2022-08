Se acabó el amor: Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron

Entornointeligente.com /

Es hora de mantenerse al día con una Kim Kardashian recién soltera.

Fuentes exclusivas de E! News aseguran que la estrella de The Kardashian y Pete Davidson se separaron y decidieron ser solo amigos.

Los informantes compartieron que, si bien la pareja tiene «mucho amor y respeto el uno por el otro», descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios «hacían que fuera realmente difícil mantener una relación».

La ruptura ocurrió en algún momento de esta semana.

Pete ha pasado parte del verano en Australia trabajando en una película. En cuanto a Kim, ella continúa criando a cuatro hijos: North, Psalm, Chicago y Saint, con su exesposo Kanye West.

«El divorcio sigue adelante con Kanye», compartió otra fuente con E! News. «Están felices de ser padres en conjunto», añadieron.

En noviembre, una fuente le confirmó a E! News que Pete y Kim estaban saliendo oficialmente.

En ese momento, la fuente dijo que ambas partes estaban muy felices de ver a dónde iban las cosas. «Pete le ha dicho que no quiere ver a nadie más», dijo la fuente.

«Ella le está diciendo a algunas personas que no son muy serias, pero que no está viendo a nadie más… Ella está tratando de no hacer una gran cosa al respecto, pero está súper enamorada de él», comentaron en su momento.

La pareja se besó por primera vez cuando Kim presentó Saturday Night Live en octubre y su romance se calentó en los meses siguientes.

«Fue un beso en montado, pero aun así fue un poco divertido», dijo Kim en el podcast Not Skinny But Not Fat en abril. «No fue nada como un sentimiento súper loco».

«Unos días después, dije, ‘Mmm, hay algo de acción de BDE [Vibra de pene grande]», dijo, antes de recordar que Pete se saltó su after-party de SNL.

«Lo pensé más tarde. Pensé, ‘Maldita sea, él es la única persona que no vino'».

Después de que oficializaron las cosas, él se vinculó con los hijos de la estrella de reality e incluso hizo un cameo rápido en The Kardashians. Se espera que Pete aparezca en la segunda temporada que se estrenará este otoño, según un adelanto que los mostró duchándose juntos.

Desde homenajes con tatuajes hasta una aparición conjunta en la Met Gala, la pareja no se contuvo en mostrar algo de cariño durante los últimos nueve meses.

E! News se ha comunicado con sus representantes, pero no ha recibido ningún comentario.

