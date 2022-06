Se abre TriBeca con presencia boliviana

Entornointeligente.com /

El Festival de TriBeca hace su apertura hoy con el estreno de «Halftime», documental de Netflix que sigue la carrera de la superestrella Jennifer López. Este 2022, la muestra reúne en Nueva York del 8 al 19 de junio a los protagonistas de la industria del cine actual y los estrenos más esperados, donde se realizarán premieres mundiales, entre las cuales se encuentra el filme «El visitante», del realizador cochabambino Martin Boulocq, entre las 10 películas internacionales en competencia.

La coproducción boliviano-uruguaya informó que participan del festival, en Estados Unidos, el director; los productores Hernán Musaluppi, Andrea Camponovo y Álvaro Olmos; los protagonistas Enrique Araóz y Svet Men, y otros actores que se preparan para la premier mundial programada para el 11 de junio en el Village East Cinema by Angelika.

Tribeca exhibe todo tipo de películas, desde cortometrajes independientes hasta largometrajes de renombre mundial. Este año acogerá más de 600 eventos y presentará al público una experiencia artística integrada que incluye cine, televisión, arte inmersivo, charlas, narraciones y música en directo.

Este 2022 por la alfombra roja de TriBeca no solo pasarán estrellas del cine mundial como J. Lo, Robert de Niro, Al Pacino o Peter Dinklage, sino también músicos y artistas de renombre como ser Pharrell Williams, Taylor Swift, el presentador de NBC Late Night Seth Meyers y el comediante Tig Notaro, parte del programa Talks.

Junto con el estreno mundial de «El visitante» de Boulocq, en el festival se llevará a efecto la premier de Corner Office, protagonizada por Jon Hamm y Danny Pudi, y Somewhere in Queens, dirigida por Ray Romano y coprotagonizada por Laurie Metcalf, Tony Lo Bianco, Sebastian Maniscalco y Jennifer Esposito. Otras películas que se exhibirán son «American Dreamer» con Peter Dinklage, Shirley MacLaine, Matt Dillon y Danny Glover; «The Cave of Adullam», producida por Laurence Fishburne; «Beauty», escrita por Lena Waithe; «Jerry & Marge Go Large», entre otras.

El Festival de Tribeca realizará proyecciones y paneles exclusivos de reconocimiento con los actores galardonados Robert de Niro y Al Pacino, a quienes se unirán el director Michael Mann y el productor Art Linson para hablar sobre Heat. Miembros del elenco de «Eve’s Bayou» celebrarán su 25 aniversario, al igual que el director Todd Haynes, los actores Ewan McGregor y Micko Westmorland, quienes se reunirán para festejar el 25 aniversario de Velvet Goldmine.

