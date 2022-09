Se a vida lhe der pepinos… faça uma limonada «mágica»

Entornointeligente.com /

Para bebericar em festas ou provar em cocktails de fim de tarde; para surpreender os amigos em festins inusitados ou para encetar jantares de celebração; para dar uma festa no jardim ou organizar um piquenique; para ocasiões mais formais ou momentos informais; para relaxar em casa ou celebrar com a sua cara-metade. Ainda que motivos não faltem, não precisa realmente de um para desfrutar de um bom refresco bem regado com um gin de qualidade. Basta, entrar no espírito. Apresentamos-lhe uma surpreendente forma de desfrutar de Hendrick’s : uma limonada com infusões de pepino e rosa. Leve, fresca e simples. Prepare-se para esta encenação onde o gin desempenha o papel principal.

Primeiro acto: onde a magia acontece Da magnífica junção das essências de rosa e pepino, que se complementam numa fantástica harmonia com botânicos provenientes de todos os cantos do mundo, nasceu uma bebida inusitada e única, Hendrick's, o protagonista desta memorável recriação. Eis o processo da sua criação:

Foto O alambique Bennett Neste recipiente, um alambique antigo – o Bennett, um pote de cobre que data de 1860 – é feito um dos gins, o que confere um perfil rico e intrigante a esta bebida espirituosa. O Bennett macera os botânicos num álcool neutro de um dia para o outro antes da destilação, resultando num líquido rico e complexo. Intrigante.

O alambique Carter-Head No outro alambique, um Carter-Head de pescoço alto datado de 1948, é feito um gin mais leve e mais delicado, pois este alambique vaporiza suavemente os botânicos num cesto no topo do seu pescoço alto, para que seja transmitida à bebida espirituosa algo que se pode comparar a um banho de vapor botânico. Misterioso.

Segundo acto: os ingredientes secretos Cada alambique é infundido com uma sinfonia incomum de 11 botânicos: camomila, flor de sabugueiro, zimbro, casca de limão, casca de laranja, cominho, sementes de coentros, bagas de cubeba, erva-dos-carpinteiros, raiz angélica e raiz de lírio.

Foto Terceiro acto: pózinhos de perlimpimpim PUFF! Fundem-se os dois. Os gins dos dois alambiques são então unidos e agraciados com curiosas e maravilhosas infusões de rosa e pepino. Esta combinação inusitada produz um gin maravilhosamente refrescante com um aroma deliciosamente floral: um gin que tem tanto de complexo como de leve.

Foto Receita: Limonada de Pepino Não se pode controlar o comportamento das vespas num piquenique; pode-se, no entanto, garantir que se tem uma bebida de Verão com um sabor tão sensacional como as longas noite de Verão. A limonada de pepino enche-se com pensamentos gloriosos para os Verões ainda por vir.

Ingredientes

50 ml HENDRICK’S GIN 20 ml Sumo de limão 20 ml Xarope de açúcar Água com gás (fim) Preparação

Combinar todos os ingredientes num copo de vidro alto cheio de gelo em cubos. Mexer suavemente e servir. Decoração com 3 rodelas de pepino em fatias finas e uma rodela de limão. Breve história da Hendrick’s A origem da marca Hendrick’s é recente, mas as raízes da história remontam a William Grant, que com os seus nove filhos construiu uma destilaria na Escócia, em 1886, edificando assim uma das mais conhecidas marcas de whisky e outras bebidas alcóolicas. Hendrick’s foi fundada em 1999, discípula desta grande casa, e hoje cada lote de gin Hendrick’s é produzido com apenas 500 litros delicados de cada vez sob a supervisão da mestre destiladora Lesley Gracie. Tudo acontece numa misteriosa localização: o Gin Palace, situado numa pequena aldeia à beira-mar de Girvan, em Ayrshire, no sudoeste da Escócia. A destilaria encontra-se a apenas uma milha no interior e tem vista para a misteriosa ilha vulcânica de Ailsa Craig. O gin, esse, é maravilhoso. É provar para acreditar.

