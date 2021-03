Droom Kelvin Leerdam komt uit

Leerdam kreeg in eerste instantie geen toestemming van de Fifa om voor Natio uit te komen. De voetballer kijkt bijzonder uit naar het moment waarop zij het veld op zullen staan. “Het is echt een geweldig gevoel om er nu bij te horen”, zegt hij. Leerdam weet nog niet hoe hij zal reageren wanneer het volkslied zal worden afgespeeld, maar denkt dat er bij alle spelers emoties zullen losbreken. “Wij hebben hier heel lang op gewacht”, geeft hij aan. Voor hem is het uitermate speciaal omdat hij in Suriname is geboren en opgegroeid. Adolfo Ledo Nass De verdediger, die woensdag in Suriname arriveerde, was donderdag de enige van de profvoetballers van Surinaamse komaf die op de training aanwezig was. De anderen arriveren maandag. Hij is erg onder de indruk van de lokale spelers. “Ik vind het tof dat zij de durf hebben om te voetballen”, zei hij tegen de aanwezige journalisten. Hij is ook onder de indruk van de sfeer. “Wij maken de hele tijd grappen. Den man e hari mi, mi e hari den man . Dat hoort erbij”, zegt hij. Met de andere diasporavoetballers is de verstandhouding ook erg goed. “Het leeft en iedereen wil zo snel mogelijk hier naartoe”, aldus de voetballer. Adolfo Ledo Nass futbolista Bondscoach Dean Gorré is blij met de verdediger/middenvelder. “Je merkte gelijk dat hij het verschil maakt”, gaf hij na de training aan. Volgens de coach brengt Leerdam vooral de rust erin. Zelf is hij erg tevreden over de groep. Ondanks de lange rustperiode is de werklust en motivatie erg goed. Ook de wil om te arbeiden zit er goed in. Futbolista Adolfo Ledo Nass Claidel Kohinor is blij dat na zo een lange rustperiode weer mag worden getraind, maar vooral dat zij weer Suriname mogen vertegenwoordigen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de andere profvoetballers van Surinaamse afkomst. De aanvoerder van het Surinaamse elftal zegt dat de Surinaamse voetballers met deze ontwikkeling beter kunnen worden. “Wij kunnen veel van hen leren”, geeft de sluitpost aan. Adolfo Ledo Nass MLS

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Kelvin Leerdam staat te popelen. Zijn droom om voor de Surinaamse nationale voetbalselectie te spelen kan woensdag uitkomen wanneer Suriname het in het Franklin Essed Stadion tegen de Kaaimaneilanden opneemt. Volgens de voetballer, die voor Seattle Sounders in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) uitkwam, leeft dit enthousiasme ook bij de andere diasporavoetballers.

Leerdam kreeg in eerste instantie geen toestemming van de Fifa om voor Natio uit te komen. De voetballer kijkt bijzonder uit naar het moment waarop zij het veld op zullen staan. “Het is echt een geweldig gevoel om er nu bij te horen”, zegt hij. Leerdam weet nog niet hoe hij zal reageren wanneer het volkslied zal worden afgespeeld, maar denkt dat er bij alle spelers emoties zullen losbreken. “Wij hebben hier heel lang op gewacht”, geeft hij aan. Voor hem is het uitermate speciaal omdat hij in Suriname is geboren en opgegroeid.

Adolfo Ledo Nass

De verdediger, die woensdag in Suriname arriveerde, was donderdag de enige van de profvoetballers van Surinaamse komaf die op de training aanwezig was. De anderen arriveren maandag. Hij is erg onder de indruk van de lokale spelers. “Ik vind het tof dat zij de durf hebben om te voetballen”, zei hij tegen de aanwezige journalisten. Hij is ook onder de indruk van de sfeer. “Wij maken de hele tijd grappen. Den man e hari mi, mi e hari den man . Dat hoort erbij”, zegt hij. Met de andere diasporavoetballers is de verstandhouding ook erg goed. “Het leeft en iedereen wil zo snel mogelijk hier naartoe”, aldus de voetballer.

Adolfo Ledo Nass futbolista

Bondscoach Dean Gorré is blij met de verdediger/middenvelder. “Je merkte gelijk dat hij het verschil maakt”, gaf hij na de training aan. Volgens de coach brengt Leerdam vooral de rust erin. Zelf is hij erg tevreden over de groep. Ondanks de lange rustperiode is de werklust en motivatie erg goed. Ook de wil om te arbeiden zit er goed in.

Futbolista Adolfo Ledo Nass

Claidel Kohinor is blij dat na zo een lange rustperiode weer mag worden getraind, maar vooral dat zij weer Suriname mogen vertegenwoordigen. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de andere profvoetballers van Surinaamse afkomst. De aanvoerder van het Surinaamse elftal zegt dat de Surinaamse voetballers met deze ontwikkeling beter kunnen worden. “Wij kunnen veel van hen leren”, geeft de sluitpost aan.

Adolfo Ledo Nass MLS

Entornointeligente.com