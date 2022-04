Sócrates fala em «velhacaria» de Costa e diz que direção do PS fez intriga contra si

Entornointeligente.com /

O ex-primeiro-ministro José Sócrates acusou esta quinta-feira a direcção socialista de intrigar contra si e qualificou de «velhacaria» que António Costa tenha dito que ele enganou o PS, na biografia actualizada de Mário Soares divulgada esta quinta-feira.

«Eu considero isso uma velhacaria», declarou José Sócrates no noticiário das 13h da TVI, reagindo às declarações do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, citado no 4.º volume da edição actualizada e ampliada da obra «Mário Soares, uma vida», da autoria do jornalista Joaquim Vieira, editada pela revista Sábado e que hoje é manchete do jornal Correio da Manhã.

«Concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [ao PS]», declara António Costa, no contexto da descrição da única visita que fez ao antigo líder socialista e primeiro-ministro José Sócrates no Estabelecimento Prisional de Évora, a 31 de Dezembro de 2014, onde encontrou Mário Soares, uma presença que não estaria prevista e que terá servido para condicionar o diálogo entre António Costa e o ex-governante detido.

À TVI, José Sócrates enquadra as declarações de António Costa na questão das heranças recebidas pela sua mãe, embora o actual primeiro-ministro seja omisso quanto a essa questão no livro de Joaquim Vieira.

«Em primeiro lugar, eu pensava que essa acusação sobre a herança da minha mãe vinha do Ministério Público, vejo agora que vinha, afinal, da direcção do Partido Socialista. E por isso, essas declarações apenas evidenciam a reserva mental com que direcção do Partido Socialista sempre encarou Processo Marquês», disse José Sócrates.

«Pela frente alegavam que estavam em silêncio, mas por detrás faziam uma intriga contra mim e uma intriga baseada em falsidades. Essa falsidade que eu terei mentido sobre a herança da minha mãe é apenas uma falsidade», acrescentou, referindo que se viu «obrigado durante a instrução do processo Marquês a provar tudo» aquilo que diz «através das escrituras» que entregou acerca das heranças da sua mãe.

No livro de Joaquim Vieira, António Costa descreve a sua visita na prisão ao ex-primeiro-ministro. «Eu não estava à espera. Quando entrei, estava já lá o Mário Soares, e ficámos os três no parlatório. Eu ia lá para falar com o José Sócrates pessoalmente e ouvir da boca dele o que tinha para me dizer, mas não consegui estar sozinho com ele. Aliás, nem falei com ele, praticamente. O Soares falou o tempo todo, pontuado por algumas declarações do Sócrates, e eu mal abri a boca. O Soares fez ali um comício contra a «canalhice» e a «injustiça que isto é», e o outro acrescentava que sim, que era tudo uma «canalhice» e não sei quê», declara António Costa.

«O Soares não estava para ir lá naquele dia. Portanto, o Sócrates mandou-o ir: em primeiro lugar, porque nunca quis ter uma conversa cara a cara comigo e, em segundo lugar, porque me quis condicionar através do Soares. O que, aliás, só agravou mais as minhas suspeitas sobre a coisa toda. E depois do que já vi, entretanto, e que o próprio Sócrates não desmente, concluo que ele, de facto, aldrabou-nos [ao PS]», remata.

José Sócrates estava na altura preso preventivamente no Estabelecimento Prisional de Évora por suspeita de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.

Na decisão instrutória da Operação Marquês, o juiz Ivo Rosa decidiu que José Sócrates, inicialmente acusado de 31 ilícitos, ia a julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos. O caso encontra-se ainda em fase de recurso no Tribunal da Relação de Lisboa.

LINK ORIGINAL: Publico

