Scooby-Doo puede pelear contra los héroes de DC en el nuevo videojuego de Warner Bros.

El mundo de los videojuegos esta lleno de juegos de pelea y por eso Multiversus los personajes de la marca Warner para destacarse. El juego fue lanzado este martes en una beta abierta para America, Europa, Autralia y Nueva Zelanda , y se puede jugar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S y PC , con crossplay y cross-progression entre todas las plataformas.

Informate más SEGA lanza una consola favorita de los videojuegos retro Multiversus es un juego de pelea en 2D donde el objetivo es efectuar suficiente daño al contrincante para poder sacarlo del escenario y así eliminarlo. Pueden jugar hasta cuatro personas a la vez y los combates siempre se vuelven un divertido caos de personajes y superpoderes volando.

Embed Ahora, el gran encanto de este título es la capacidad de elegir personajes de las distintas franquicias de Warner Bros. para que combatan entre ellos. En este momento, entre otros, se encuentran disponibles: The Iron Giant, el Demonio de Tazmania y Bugs Bunny de los Loony Tunes, Batman, Superman, Wonder Woman y Harley Quinn de DC, Vilma y Shaggy de Scooby Doo, Lebron James (cómo parte de Space Jam), Arya Stark de Game of Thrones y Tom y Jerry; además que ya anunciaron la próxima llegada de Rick y Morty.

Aunque el juego es gratuito , cuenta con su moneda dentro del servicio cómo Fortnite u otros Free To Play. Esta moneda, llamada «gleamium» se puede utilizar para comprar personajes y gestos.

Cómo Nintendo marcó el camino con Super Smash Bros. super smash bros nintendo Nintendo La formula de Multiversus no es algo nuevo , fue primero desarrollada por Nintendo durante los años 90 con el icónico Super Smash Bros. Creado por Masahiro Sakurai, este videojuego fue el primero en enfrentar a los personajes de distintas franquicias en una misma pelea.

Lanzado originalmente para Nintendo 64 , Super Smash Bros. creó el sistema de combate donde el jugador debe expulsar al resto del escenario y entre más daño se provoca más sencillo resulta empujar a los demás. Aun así, el verdadero fuerte de este título estuvo en su catalogo de personajes.

Nintendo es famosa por tener algunas de las franquicias más populares del mundo como Super Mario Bros, Pokémon y The Legend of Zelda. Todos estos personajes pudieron enfrentarse desde el primer juego de Smash como parte de un catalogo que creció incluyendo a iconos no solo de Nintendo, sino de los videojuegos en general como Sonic o Solid Snake de Metal Gear Solid.

