Schmidt tem muito para ver no estágio inglês. Sporting e FC Porto estão a fechar negócios

O Benfica partiu ontem para o estágio, em Inglaterra, com 38 (!) futebolistas, todos os que estavam disponíveis para serem convocados pelo treinador Roger Schmidt.

O técnico alemão decidiu levar para Inglaterra a totalidade do plantel, entre os quais o defesa central brasileiro João Victor, proveniente do Corinthians, cuja contratação por cinco temporadas foi anunciada na quinta-feira.

Os sete futebolistas internacionais – Gonçalo Ramos, Otamendi, Yaremchuk, Vertonghen, Taarabt, Vlachodimos e Seferovic -, que só retomaram o trabalho na quinta-feira, também integraram a comitiva. Ausente ficou o central Lucas Veríssimo, ainda a recuperar de uma grave lesão.

Subscrever A pré-temporada das águias prossegue com a realização de um estágio em Inglaterra até 14 de julho, no St. George»s Park, em Burtona, estando agendado para hoje um jogo particular contra o Reading. Eis os jogadores que seguiram viagem: Guarda-redes – Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes, Helton e Vlachodimos; Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Ristic, Otamendi, André Almeida, João Victor, António Silva, Tomás Araújo e Morato; Médios – Neres, Gabriel, Meïte, Diogo Gonçalves, Chiquinho, João Mário, Pizzi, Rafa, Weigl, Gil Dias, Tiago Gouveia, Taarabt, Paulo Bernardo, Florentino, Martim Neto e Diego Moreira; Avançados – Yaremchuk, Seferovic, Rodrigo Pinho, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

Enquanto não fica definida a redução do plantel, alguns jogadores estão a ser cobiçados e podem deixar em breve os encarnados. É o caso de Weigl que, de acordo com a imprensa alemã, é pretendido pelo Eintracht Frankfurt, mas também seguido pelo AC Milan e Roma. O Benfica, contudo, não admite vender o médio por menos de 20 milhões de euros. Também Morato é pretendido no estrangeiro, com o Rennes, de França, a acenar com uma proposta de 10 milhões de euros pelo defesa brasileiro.

O médio espanhol Riqui Puig, do Barcelona, foi oferecido ao FC Porto. De acordo com a imprensa espanhola, o jovem que não entra nos planos do treinador Xavi Hernández, estaria nas cogitações de Sérgio Conceição, com a SAD portista a mostrar interesse num empréstimo, mas segundo foi possível apurar não é um jogador prioritário.

O médio de 22 anos terá sido também oferecido ao Benfica, que não mostrou interesse por ter outros alvos. Puig participou em 18 jogos pelo Barcelona na época passada, com um golo marcado, e tem contrato com os blaugrana até 2023. Apesar de não entrar nos planos do treinador Xavi para a presente temporada, os catalães pretendem renovar o contrato do jogador, mas estariam interessados numa cedência.

O Barcelona recebeu várias propostas de clubes espanhóis, mas Riqui Puig, caso não fique em Barcelona, pretende assinar por um clube que jogue na Champions. Outra possibilidade é a liga italiana, onde existem alguns clubes interessados.

Prestes a ser oficializada está a saída de Sérgio Oliveira. O médio internacional português viajou ontem para a Turquia para fechar contrato com o Galatasaray. O jogador tinha mais um ano de contrato com o FC Porto, mas tal como em épocas anteriores, não entra nas contas de Sérgio Oliveira.

O emblema turco vai pagar à SAD portista um valor a rondar os três milhões de euros, mas poupa um ano de salários . No Galatasaray, Sérgio Oliveira, que na época anteiror esteve cedido à Roma, de José Mourinho, tem à sua espera um contrato de quatro temporadas e um ordenado de 2,5 milhões de euros por época.

O plantel portista, entretanto, prossegue o estágio no Algarve. É importante fazermos estes treinos mais puxados no início para ganharmos ritmo outra vez», disse ontem o defesa João Mário.

Francisco Trincão está muito perto de reforçar o Sporting e a contratação deverá ficar fechada durante este fim-de-semana, noticiou o diário desportivo catalão Sport.

O extremo internacional português de 22 anos deverá chegar a Alvalade por empréstimo do Barcelona, mas com uma cláusula de compra obrigatória de 20 milhões de euros caso dispute uma percentagem de jogos. De acordo com o jornal A Bola, em causa estão 15 encontros. Este pormenor contratual, aliás, é o único entrave que falta solucionar entre os dois clubes.

A possibilidade de o atacante rumar ao Sporting é falada há várias semanas, mas só nos últimos dias o processo conheceu avanços, devendo estar bastante perto de ficar fechado.

Trincão, que se vai treinando às ordens de Xavi no plantel principal do Barcelona, esteve emprestado ao Wolverhampton na temporada passada. Embora tivesse sido utilizado em 30 partidas pelos wolves, não foi além de três golos e uma assistência. E por isso o clube inglês treinado por Bruno Lage não exerceu a opção de compra.

Recorde-se que o esquerdino, sete vezes internacional A por Portugal, foi contratado pelo Barcelona ao Sp. Braga por 31 milhões de euros há apenas dois anos, depois de ter dado na vistas nos arsenalistas precisamente sob as ordens do treinador Rúben Amorim, que agora, ao que tudo indica, o vai reencontrar em Alvalade.

O plantel do Sporting voltou ontem a treinar-se em Alcochete, numa sessão onde a principal novidade foi a presença do reforço Rochinha, contratado ao Vitória de Guimarães. O defesa St. Juste esteve ausente, por lesão.

Os leões, entretanto, oficializaram ontem o anúncio de João Pereira como treinador da equipa sub-23 leonina, sucedendo a Filipe Pedro, de quem tinha sido adjunto na temporada passada.

