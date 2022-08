Schiavi disparó contra Ibarra y Riquelme: «Hay que prepararse para ser DT de Boca»

Entornointeligente.com /

«Ibarra me acompañó cuatro años en la Reserva. Era el segundo ayudante porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó, por eso elegí a (Héctor) Bracamonte y luego sumé a (Mario) Pobersnik. Él (Ibarra) prefería ver las cosas desde otro lado» , reveló Schiavi en diálogo con ESPN .

Informate más Boca vs Rosario Central: Hora, TV y formaciones «Hay que preparase, no sé si está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil, seguramente los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo en el momento que estuve te digo que nunca quiso ser técnico, por eso me sorprende. Por ahí, en estos dos años cambió de parecer, pero siempre digo que hay que prepararse» , remarcó.

En el mismo sentido, destacó: «Cuando arranqué me costó y por eso hacés cursos y te preparás de otra manera. Él no quería dirigir. (Sebastián) Battaglia, en cambio, había sido técnico de Almagro, fue ayudante de campo de (Julio) Falcioni en Banfield… tuvo otro recorrido. Y sí quería ser técnico, después pasó lo que pasó, pobre Seba» .

Además, Schiavi dijo que muchos de los jugadores que están hoy debutaron con él en la Reserva , pero advirtió que con 21 años no tienen edad para estar ahí, sino en Primera y reveló que no se ve como entrenador de Boca actualmente.

«En este escenario no, por el escenario y porque no veo las cosas claras. Cuando sos técnico te gustaría tomar las propias decisiones y hacer lo que te parezca en el campo. Escuchando opiniones, pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo. No me dejaría armar un equipo y todo lo otro. No sé si pasa eso con Ibarra, lo digo por lo que uno ha visto en este tiempo y no me gustaría vivir» , se descargó Schiavi .

Por otra parte, se refirió a su salida de Boca , la cual fue envuelta en la polémica con Riquelme , vicepresidente del club, y reveló: «Quise tener una charla con Román después que me echaron y dijo que no».

«A mí me echaron. Me fui re tranquilo, tengo paz. No me gustaría estar ahí, me gustaría estar en Boca, sí, por todo lo que es y uno está acostumbrado por los seis años como jugador y los cuatro que estuve como técnico de la Reserva. Quise tener una charla con Román después de que me echaron y dijo que no» , sentenció.

