Schalke 04 vs. VfL Bochum: principio de supervivencia en el Revierderby

Entornointeligente.com /

El vecindario del Bundesland Renania del Norte tiene una oferta futbolística de primera. Desde clásicos internacionalmente de renombre como el Derbi del Ruhr, entre el Schalke 04 y el Borussia Dortmund, que hacen emocionar a toda Alemania, hasta el vibrante e inigualable Revierderby entre el Borussia Mönchengladbach y el Colonia.

Tales encuentros efervescentes, que suceden en la presencia del río Rín, hacen parte de la programación de los renanos del norte, por ejemplo: Bayer Leverkusen vs Colonia (62 veces), Fortuna Düsseldorf vs. Colonia (52 veces), Duisburg vs Fortuna Düsseldorf (42 veces), Fortuna Düsseldorf vs. Borussia Mönchengladbach (50 veces).

El último Revierderby entre el VfL Bochum y el Schalke 04 , jugado 58 veces, fue hace doce años y medio. Los estadios están situados a 22 kms, así que entre vecinos saben quién es el que tiene el pasto más bonito.

Sobrevivir o hundirse, esa es la cuestión El estadio Veltins Arena será una caldera de emociones, pero solo podrá salir bien librado aquel que se atenga a los principios de supervivencia. Ambos equipos hacen parte de los únicos cuatro en la Bundesliga que no han podido ganar aún después de cinco fechas.

El Bochum no ha podido ganar en lo que va de la temporada 2022/23

El Schalke 04 acumula tres puntos y su contraparte en este partido, cero puntos. El D.T. Thomas Reis, que se encuentra en un estado de desesperación basa su esperanza en el rendimiento en los últimos encuentros ante el Friburgo y el Bremen.

«Ahora queremos aprovechar el derbi para experimentar el éxito y por supuesto conseguir los primeros puntos. Es evidente que algunos se sienten inseguros y no se han adaptado a lo que queremos. Intentamos llevarlos poco a poco a través de charlas. Es un proceso que, desgraciadamente, todavía lleva un tiempo», aseguró el técnico.

El rey de Renania del Norte Bochum y Schalke se juegan más allá que los puntos y la extensión de su existencia en la Bundesliga apenas al arranque de ella: el honor de ser el segundo en la región es una obligación para ambos.

Con el descenso en la temporada antepasada , el Schalke 04 se había convertido por primera vez desde 1990/1991 en el número tres de la cuenca del Ruhr, todo gracias al ascenso de su rival, el Bochum.

Por historia, los «mineros» llevan la delantera: son miembros fundadores de la Bundesliga. En cambio el Bochum figuró por primera vez en la máxima categoría en la temporada 1971/72. Sin embargo, antes de que el equipo de Bochum debutara en la Bundesliga en 1971, ya se había enfrentado más veces al FC Schalke 04 en la antigua Oberliga Oeste.

El pequeño clásico huele más a partido de descenso que a derbi de Bundesliga. Aún así los de Bochum viajan con un gran recuerdo a Gelsenkirchen para agregarle un ingrediente de rivalidad y honor. Los visitantes le ganaron al Schalke 04 6-0 en 1980/1981. La derrota más grande en casa para los «mineros». (ee)

LINK ORIGINAL: Dw

Entornointeligente.com