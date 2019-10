Scarlett Johansson nos enseña a lucir un traje de dos piezas de color rosa pastel

Entornointeligente.com /

Follow @viu_ecpe Scarlett Johansson siempre luce trajes que resaltan su espectacular figura. En este caso, acertó nuevamente e innovó con un atuendo de dos piezas de color rosa pastel, en vez de un vestido. Este fue sencillo, romántico y sexy al mismo tiempo. Cabe resaltar, que la actriz se presentó en Los Ángeles para el estreno de la nueva película ” Jojo Rabbit “.

El conjunto rosa pastel, esta compuesto por un top de escote de cisne y un pantalón de estilo clásico. En la parte de la cintura lleva un lazo discreto, pero que al mismo tiempo le da un toque romántico, acentuando el color principal. Ambas piezas, estuvieron adornadas con varias lentejuelas en tono rosado y plateado. Para complementar su look, uso unas sandalias con pedrería dorada que hacían combinación con las lentejuelas del traje.

Scarlett Johansson estuvo en Los Ángeles para la premiere de la película “Jojo Rabbit”. (Foto: AFP) Amy Sussman | AFP La estilista que se encargó de la elección de este romántico traje fue Molly dickson . Ella comentó en su cuenta de Instagram , lo siguiente: “Comenzamos a trabajar con el equipo de Miu Miu hace más de un mes, yendo y viniendo para encontrar las telas, adornos perfectos, y no podría estar más feliz y orgullosa de cómo cobró vida el aspecto final del boceto”.

Asimismo, Scarlett nos enseña otra opción para asistir a un evento importante y no optar por un clásico vestido. Este traje de dos piezas es ideal para la temporada de primavera, ya que los colores pasteles vienen con fuerza.

Scarlett Johansson estuvo en Los Ángeles para la premiere de la película “Jojo Rabbit”. (Foto: AFP) Amy Sussman | AFP Ver esta publicación en Instagram Scarlett x custom Miu Miu 💕 At the Jo Jo Rabbit premiere tonight in LA Hair: @davynewkirk Makeup: @frankieboyd Nails: @tombachik cc: @miumiu @veesback @ireneneuwirth @martinzepedadesigns @ctsboyle #scarlettjohansson

Una publicación compartida por molly dickson (@mollyddickson) el 15 de Oct de 2019 a las 8:01 PDT

