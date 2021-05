Óscar Tabárez nos cuenta lo que quiere de la selección de Uruguay para cuando ya no sea su técnico | Video

Entornointeligente.com / Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, habló de lo que podría ser su última etapa mundialista al frente de la selección de su país, su «último baile». En una entrevista con Elizabeth Pérez, el director técnico contó cuál es su visión de la selección uruguaya para cuando ya no sea su director técnico.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com