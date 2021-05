Óscar Mingueza continúa en el radar del Real Betis

Entornointeligente.com / Es evidente que una de las sensaciones de la presente campaña en el FC Barcelona ha sido Óscar Mingueza (22 años). Un polivalente zaguero, criado en las categorías inferiores del vigente campeón de la Copa del Rey, que se ha ganado con creces la confianza de su míster Ronald Koeman. De hecho, hay que matizar que amplió recientemente su relación contractual en el Camp Nou hasta mediados de 2023.

Sigue después de este anuncio

Pese a ello, atendiendo a lo que aparece publicado en Muchodeporte , el catalán se mantiene en el punto de mira del Real Betis. Un conjunto que, de la mano de Manuel Pellegrini, regresará al Viejo Continente a partir del curso que viene. Antonio Cordón, director deportivo de la entidad de Heliópolis , consideraría fundamental la incorporación de Mingueza como recambio de garantías de Aïssa Mandi (a un paso del Villarreal). La cláusula de rescisión de Óscar con el Barça asciende a la friolera de los 100 M€.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com