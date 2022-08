Óscar D’León: «La felicidad es un momento, lo demás es sosiego»

Entornointeligente.com /

Antes de la primera pregunta ya Óscar D’León está derrochando energía. No cualquier artista podría presumir de tal actitud con 79 años de edad y 5 décadas de una reconocida trayectoria nacional e internacional.

«Estoy feliz», dice, con una enorme sonrisa, sobre su presentación el 16 y 17 de septiembre en el Teatro Teresa Carreño, donde estará junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Christian Vásquez, para celebrar sus cinco décadas de carrera.

Espera estar en Caracas entre el primero y el 5 de septiembre, luego de presentaciones que tiene pautadas en Canadá. Volver al Teresa Carreño le recuerda cuando celebró sus 30 años de carrera. Tiene la convicción, afirma, de que es profeta en su tierra, que el público le sigue queriendo y admirando como siempre.

«Cada paso que doy lo hago pensando en Venezuela, después en el mundo. Lo que pega en Venezuela pega en el mundo. Siempre fue una meca para los artistas. Es la catapulta, no será distinto ahora», dice Óscar en una conversación por Zoom, en la que aprovechó de interpretar fragmentos de un par de sus grandes temas, «La mazucamba» y «Que se sienta».

Así, El Sonero del Mundo quiere dejar claro que está bien de salud, gracias al ejercicio y a su costumbre de alejar los pensamientos negativos. «Nunca fui una persona que ingiriera licor como suele hacerlo mucha gente, tampoco fui fumador, jamás. Siempre me ha gustado hacer ejercicio. Mi mente, sobre todo, siempre ha estado muy limpia de pensamientos que causen estrés. Los erradico».

Para las presentaciones en el Teresa Carreño se está preparando mental y físicamente, haciéndose chequeos médicos para garantizar que su cuerpo esté apto para el show. Del concierto, considera que lo más importante es ensayar con la Sinfónica Simón Bolívar. «No sé qué sorpresas habrá, porque no he estado ni en la producción ni en la elaboración del repertorio. Lo veré cuando llegue y escogeré los temas».

Reveló, sin muchos detalles, que se espera que del show surja un disco de 10 canciones. «Hay que esperar grabarlo, mezclarlo, y cuando esté salido del horno haremos la promoción».

—¿Desde cuándo no viene?

—Espero ver lo que es el venezolano, mucha energía. Mucho optimismo. Es lo que espero. Porque como yo soy así pienso que los demás también lo son.

—¿Óscar D’León es el tipo de persona que hace balance con los números redondos? 80 años de vida, 50 de carrera: ¿qué significan esos números para usted?

—Fíjate que no me he puesto a pensar en eso, como tampoco me puse a pensar cuando grabé «La mazucamba», que predijo todo lo que me iba a pasar, chico. Porque el coro tenía una queja y nombraba a Martinica e Italia. Bueno, en Martinica sufrí el infarto y en Italia tuve la primera fecha en la que reinicié después de eso. Fue una premonición acertada y yo no me di cuenta.

—No ve hacia el pasado, siempre está enfocado en el trabajo.

—Siempre trabajo. Pienso en qué corregir a la orquesta, qué hacer para el show. Hay muchas cosas que pasan por mi mente en relación con la música, no me preocupa más nada, ni siquiera los premios. No aspiro a nada de eso. Porque es como cuando piensas en el dinero, si lo piensas mucho se retira. Eso mismo pasa con los premios. Si lo piensas nunca llegarán. Es mejor trabajar en la música y ofrecer la calidad que necesitas y la que el público quiere.

—Tantos momentos cumbres en su carrera, el Grammy, los tiempos de Dimensión Latina…

—Sí, pero eso no lo busca uno. Eso viene por lo mismo que te digo: si trabajas con esfuerzo. Aunque en mi caso no hay esfuerzo, porque lo que hago lo hago con un amor tremendo y una diversión que no me cabe en el cuerpo.

—¿Hay algún momento en particular que suela tener presente?

—Recuerdo que cuando arrancamos Celia Cruz llegó a Caracas y tuvo la oportunidad de vernos, creo que en televisión. Fue entonces con el chisme a Nueva York sobre un negrito que tocaba el bajo y cantaba. Eso me lo confesó ella. Es algo para tenerlo presente. Otra cosa fue haber nacido como profesional y a los tres o cuatro meses salir de gira por todas las islas del Caribe. Eso fue internacionalizarnos, me refiero a Dimensión Latina. Otro momento fue cuando llegué al Madison Square Garden por primera vez, no sin antes pasar por el Hotel Americana. Llegué ahí por primera vez con Dimensión Latina y alterné con nada más y nada menos que con mi orquesta preferida, La Sonora Matancera, en ese tiempo Celia aún estaba con ellos. Eso, por supuesto, fue mucho después de que Celia habló de mí en Nueva York. Llegamos como Cenicienta y nos robamos el show, a pesar de la trayectoria de La Sonora Matancera. Los aplausos hablaron por sí solos.

—Celia siempre ha sido importante para usted.

—Siempre. Porque de ella se aprendió mucho. Aunque ya yo tenía las dotes de la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina, iba con esa doctrina de mis viejitos lindos, mis padres. Mis padres me dieron esa enseñanza a tiempo, a pesar de que eran personas humildes y analfabetas. Ellos no querían que yo fuera músico. Les gustaba mucho la música y la ejercían, pero sin ningún provecho, el único provecho que había era exteriorizar lo que estaban sintiendo, que eso es la felicidad para cualquier persona que quiera hacer música.

