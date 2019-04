Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Imagen del primer tráiler de ‘Toy Story 4’. DISNEY

Llega el primer tráiler de una de las películas más esperadas de 2019: Toy Story 4 . Pero los fans ya han notado algo raro: la voz de Woody, uno de los personajes, no es la de siempre. Y es que su doblador habitual, el actor catalán Óscar Barberán, no participa en última entrega de los juguetes animados.

Según El País , el motivo es un desencuentro del actor con Disney. El propio Barberán explica que la última entrega de la saga recaudó en España 30 millones de euros, mientras que él cobraría por este trabajo sólo 1.000 euros .

“Yo propuse una cifra hace tiempo para estar en la película y no he recibido respuesta “, dijo Barberán a El País . El actor de voz denuncia que es él mismo el que tiene que negociar su contrato, porque no tienen representantes que protejan sus intereses.

El colectivo de actores de doblaje hizo una huelga en 2017 en la que lograron mejorar ligeramente sus tarifas , pero consideran que no fue suficiente y que han perdido gran parte de su poder adquisitivo.

