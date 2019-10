Scaloni confirmó cambios ante Ecuador y advirtió que se termina “la época de pruebas”

Entornointeligente.com /

Argentina jugará el domingo frente a Ecuador, desde las 11 en Elche, España, y tendrá el debut del volante Nicolás González , actualmente en Stuttgart, de Alemania, en la segunda división.

Embed #Selección Mayor ️ Lionel Scaloni en conferencia: “El equipo para mañana será Agustín Marchesín; Juan Foyth, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Marcos Acuña; Nicolás González, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos; Lucas Alario y Lautaro Martínez”.

— Selección Argentina (@Argentina) October 12, 2019 “A Nicolás González lo venimos viendo desde que está en el seleccionado Sub 23 y tiene grandes condiciones para ocupar la banda: aporta velocidad y gol. En el primer partido no lo tuvimos en cuenta porque venía con molestias físicas”, explicó sobre la inclusión sorpresiva del ex Argentinos Juniors.

Además, Scaloni, a quien se lo notó un poco irritable ante algunas consultas de la prensa, reiteró: “Es el último partido para sacar conclusiones, los otros dos de la próxima fecha FIFA serán ya con las eliminatorias cerca. El resultado con Ecuador será secundario, queremos que hagan lo que les pedimos” .

“Si ven la estadística, desde que soy entrenador ya hay una base de futbolistas convocados y otros titulares, más otros que no están ahora por diferentes circunstancias. Las convocatorias podrán variar por lesiones, suspensiones y otras cosas”, reafirmó.

Por otro lado, respaldó al arquero Agustín Marchesín, que volverá a ser titular tras el empate del miércoles contra Alemania (2-2) en Dortmund, y apuntó que “merece” la continuidad en el arco nacional.

“El nivel de exposición que tienen Franco Armani (River) y Esteban Andrada (Boca) es mucho más alto al de Agustín Marchesín, que nos dio mucho en la Copa América y el nivel es parejo. Sabemos que el puesto de arquero puede ir cambiando pero queremos tener tres o cuatro nombres para no salir de ahí”, sostuvo.

Finalmente, Scaloni se refirió a las ausencias de Lionel Messi (suspendido) y Sergio Agüero (lesionado) y deseó que estén “listos” en la próxima convocatoria de noviembre.

