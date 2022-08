Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Anitta no VMA PANCs Rock in Rio SC amanhece com temperatura abaixo de -6ºC e geada; FOTOS Na cidade de Urupema, que fez mínima de -6,2ºC, também houve o registro de formação de estalactites nesta manhã. Por Caroline Borges, g1 SC

29/08/2022 07h09 Atualizado 29/08/2022

1 de 4 Amanhecer em Urupema, na Serra catarinense, nesta segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV Amanhecer em Urupema, na Serra catarinense, nesta segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV

O amanhecer desta segunda-feira (29) é de frio em diversas cidades de Santa Catarina. Em Urupema , na Serra, os termômetros marcaram -6,2ºC, às 7h. Já em São Joaquim , na mesma região, a mínima foi -5,6ºC, às 6h ( veja a lista e informações sobre as estações mais abaixo ).

Na cidade de Urupema, também na Serra, houve o registro de geada e formação de estalactites nesta manhã . Em Florianópolis, Capital catarinense, a mínima chegou a 8,62ºC, às 4h .

Compartilhe esta notícia no WhatsApp Compartilhe esta notícia no Telegram

2 de 4 Geada neste amanhecer de segunda-feira (29) em Urupema — Foto: Mateus Castro/NSC TV Geada neste amanhecer de segunda-feira (29) em Urupema — Foto: Mateus Castro/NSC TV

3 de 4 Geada em Urupema (SC) nesta manhã de segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV Geada em Urupema (SC) nesta manhã de segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV

Estação meteorológica

A temperatura mínima registra em São Joaquim ocorreu na localidade do Vale dos Caminhos da Neve. A estação meteorológica que marcou a mínima no município pertence à prefeitura e está listada no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As demais temperaturas foram registradas pela Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo no Estado, atualizadas às 7h30 desta segunda ( veja abaixo ).

Urupema: -6,27ºC Bom Jardim da Serra : -3,24ºC Bom Retiro : -2,73ºC Rio Rufino : -2,17ºC Lages : -1,31ºC

4 de 4 Urupema nesta segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV Urupema nesta segunda-feira (29) — Foto: Mateus Castro/NSC TV

Tempo

As temperaturas baixas desta manhã ocorrem por influência de uma massa de ar frio de origem polar que chegou ao estado no domingo (28). Por conta disso, nesta segunda as temperaturas ficam amenas durante todo o dia .

O dia será de sol entre nuvens, mas há chance de chuva isolada no início da manhã no Planalto Norte e Litoral Norte e parte da Grande Florianópolis.

VÍDEOS: Previsão do tempo em SC

50 vídeos Veja mais notícias do estado no g1 SC

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com