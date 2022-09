SBS advierte a usuarios sobre esquemas de informalidad financiera

Entornointeligente.com /

Preciso que las siguientes entidades y esquemas no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público: – Corporación Peruana de Bienes Raíces S.A.C. -Círculo Internacional de Bienes Raíces Perú -Bestway Cabe señalar que conforme al artículo 11 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS. Préstamos fraudulentos Asimismo, detalló que se han detectado las siguientes supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet, Facebook y WhatsApp: -Financiera Nacional del Perú -Financiera ABP -Gobierno Nacional Financiero -Nuevo Horizonte -Financiera Quillabamba Subrayó que dichas entidades son fraudulentas, pues ofrecen préstamos con la condición de que, previamente, los interesados realicen depósitos de dinero, por concepto de pólizas, seguros de créditos, gastos o comisiones, sin que finalmente cumplan con desembolsar los préstamos ofrecidos. La SBS también informó que las siguientes entidades no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a cargo de la SBS: -Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Arequipa – Visión Arequipa -Cooperativa de Ahorro y Crédito Possible C&M Ltda. – Possible -Cooperativa de Ahorro y Crédito Credialtoke – Coop Credialtoke -Cooperativa de Ahorro y Crédito Alva Andino -Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediprogreso 1ero de Agosto Ltda. – Crediprogreso. Cabe señalar que de conformidad con la Ley N° 30822, las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público tienen la obligación de inscribirse en la SBS, sin lo cual están impedidas de captar dinero o de otorgar créditos. Tampoco pueden utilizar la denominación ‘cooperativa de ahorro y crédito’ o su acrónimo ‘Coopac’, agregó la SBS Invocó a la población en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero, o requerir un servicio financiero de cualquier tipo. Detalló que cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros, sin autorización de la SBS o sin encontrarse registrados, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico: [email protected] También pueden visitar la página de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad. Más en Andina : Transferencias mineras a regiones superan los S/ 10,189 millones a agosto https://t.co/uf9bK7Kach Cifra récord supera en 53.7 % lo distribuido el 2021 pic.twitter.com/nwxveq4w5V

