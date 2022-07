Entornointeligente.com /

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 23 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries Te espera un día de cierta inestabilidad o desasosiego, te sentirás muy nervioso o inquieto porque las cosas no saldrán del modo que tú esperabas, incluso aunque salgan muy bien. No te gusta adaptarte a los acontecimientos, sobre todo cuando por encima de todo existe algo que estás luchando por conseguir.

Tauro Eres, por encima de todo, enormemente luchador, tenaz, perseverante y obstinado, pero hoy, al igual que en otros muchos momentos, esta forma de ser te dará sus frutos y te llevará a vivir un día feliz en el que las cosas saldrán según tus deseos, o van a estar muy cerca de ello. Día favorable para lo sentimental.

Géminis Te espera un día estupendo para cultivar las relaciones íntimas de todas las clases, amistad, pareja, reuniones con familiares o también iniciar nuevas amistades e incluso algún romance. La suerte estará de tu lado para centrarte en esta clase de asuntos y sacar de tus seres más queridos aquello que quieres conseguir.

Cáncer Es posible que tengas un día difícil, de esos en que esperas una cosa y luego suceden otras completamente distintas, también podrías sufrir un doloroso desengaño en la vida íntima o un amargo choque entre ilusiones y realidad. Sin embargo, debes calmarte y reflexionar porque todo eso va a ser muy bueno para ti.

Leo El fin de semana empieza con muy buen pie para ti. Tras unos días en los que parecía que todo se te complicaba ahora vuelves de nuevo a sentirte feliz y en armonía. Te espera algo muy bueno en la vida sentimental, algún sueño que se te hará por fin realidad o estará mucho más cerca de que ocurra. Paz y felicidad.

Virgo Hoy es uno de esos días en los que podrán reinar la tensión, la inquietud, las preocupaciones o un cierto malestar general, pero en realidad todo el problema reside en que muchas veces, de manera inconsciente, tu peor enemigo eres tú mismo, quien más te exigen o más te criticas. Relájate y trata de pasar un día feliz.

Libra Por fin llega para ti el descanso después de una semana de muchas tensiones y preocupaciones, un descanso que necesitabas como el respirar porque tus energías están algo quebrantadas, o en el sentido físico o en el psíquico. Pero aunque por fin la calma llame a tu puerta, tu alma continuará inquieta o preocupada.

Escorpio Continuarás bajo un estado anímico positivo y optimista, gracias al positivo influjo de Venus. Te espera el éxito o la suerte en tus iniciativas y la posibilidad de disfrutar de un día feliz con tus seres queridos y favorable para los placeres. Pero también va a ser muy bueno o fructífero en el caso de que te toque que trabajar.

Sagitario Prepárate para un día muy feliz y lleno de alegrías. En ti es fácil que eso ocurra porque llevas la felicidad en lo más profundo de tu alma y cualquier cosa, por pequeña que sea, te produce una gran dicha. Pero es que aparte de todo eso, que es verdad, hoy el día te va a salir muy bien y convertirás en realidad tus deseos.

Capricornio Te asaltan inquietudes y preocupaciones tanto en los asuntos laborales y materiales como la vida íntima. En realidad no hay nada de todo esto que no se pueda solucionar en su debido momento, pero es probable que no pases un día muy agradable, porque aunque todo transcurra bien tu mente estará en otra parte.

Acuario El amor, la familia y los seres más queridos te van a traer toda una serie de vivencias y acontecimientos felices y placenteros a lo largo del día. Pero, sobre todo será un momento ideal para realizar algún viaje de placer, algo que rompa la monotonía o te traslade a otra situación diferente. Hoy puede ser un día estupendo.

Piscis Ten confianza en el destino, la providencia nunca te abandona en los momentos difíciles y hoy no va a ser la excepción. Te desesperas y luchas porque no encuentras la salida a problemas que te agobian, sobre todo de carácter material. Pero ahora no serás tú quien la encuentre porque te va a llegar una gran ayuda.

