Sayegh: Nos toca establecer una comunicación persona a persona que nos permita reaccionar rápido

Entornointeligente.com / Noticias Venezuela marzo 30 2019, 5:14 pm Redacción: Nacionales , Titulares Elías Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo. | Foto: Cortesía Elías Sayegh, alcalde del municipio El Hatillo, destacó este sábado que se tienen que buscar mecanismos para que los ciudadanos puedan comunicarse en los momentos en que estos no puedan acceder a los teléfonos inteligentes y las redes sociales como consecuencia de los apagones. “Nos toca organizarnos para establecer una comunicación persona a persona hacer llegar información y nos permita reaccionar”, puntualizó el Alcalde de El Hatillo durante la manifestación en El Hatillo en rechazo a la falta deservicios públicos convocada por el Presidente Interino Juan Guaidó. Sayegh destacó que los ciudadanos no pueden acostumbrarse a vivir sin luz y agua. “Tenemos que exigir que Hidrocapital y Corpoelec que hagan su trabajo y lo hagan bien. Los Naranjos es uno de los sectores que más ha sufrido con esto de los apagones por mencionar un lugar”, puntualizó. El mandatario local reiteró que estas fallas en el servicio eléctrico son producto de mal manejo gubernamental de estas empresas estatales. Recordó que en su localidad en el último año habían presentado fallas en el servicio eléctrico y de agua. “Estas fallas llevan años, no son repentinas, ni consecuencia de supuestos sabotajes como nos quieren engañar desde Miraflores”, agregó. Para finalizar, Sayegh hizo un llamado a que en cada sector se construya una red de comunicación y se defina un sitio de concentración para las actividades que sean anunciadas por la Asamblea Nacional. En la concentración también participaron el diputado a la Asamblea Nacional Juan Andrés Mejias, los concejales El Hatillo Omar Nowak, Fernando Melena, Naremi Silva, Aracelis Romero así como diversos dirigentes del Frente Amplio Venezuela Libre. /LaPatilla.com RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com