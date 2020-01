Satoshi Tomiie, la leyenda japonesa de la música house llega a Teatro C junto a cerveza Miller

Entornointeligente.com /

El reconocido DJ se presenta este 25 de enero en lo que promete ser una jornada inolvidable de entretención y música electrónica. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Lab C -el ciclo cultural de música electrónica de Teatro C y Miller- ha buscado profundizar en este estilo y su desarrollo a nivel nacional e internacional, que ahonden en el tratamiento de la electrónica como parte de la cultura y no tan solo como un género ligado al baile y la entretención.

Y un nuevo exponente participará en esta instancia. La leyenda viviente Satoshi Tomiie se presenta este 25 de enero en lo que promete ser una jornada inolvidable con uno de los DJs con más trayectoria en el mundo en cuanto al house y progressive.

Su amplia trayectoria como músico, DJ y productor japonés, lo tiene desde finales de 1980 a la vanguardia de la escena mundial del house gracias a sus grandes clásicos, remezclas y sus sesiones como DJ.

¿Cuáles fueron tus influencias musicales cuando eras niño o adolescente?

Mi interés inicial por la música fue el jazz. Aprender jazz en piano fue mi primera pasión y fundamento musical de lo que estoy haciendo ahora. Fue cuando tenía 14 años más o menos. Me llevó unos años descubrir la música house.

¿En qué momento de tu vida decidiste dedicarte al 100% a la música?

Al descubrir esta increíble música que viene de todo el mundo, incluida la música electrónica. Quería ser parte de eso.

¿Cómo describirías tu contribución a la escena musical electrónica actual?

Eso solo lo pueden decir otras personas ¡Yo estoy haciendo lo que realmente amo!

¿Qué le diría Satoshi de 2020 a Satoshi de hace dos décadas?

¡Tómatelo con calma y haz más música!

¿Cómo te sientes cada vez que vienes a Chile y qué tienes en mente para este sábado en el Lab C?

Siempre genial y muy entusiasta. Esperamos tener otra experiencia en este nuevo lugar.

¿Puedes dar algún consejo a las nuevas generaciones?

Es el momento en que tienes que ser un experto en tareas múltiples, pero creo que la clave para ser un gran artista sigue siendo la música que haces. ¡No olvides que tu música siempre es lo primero! Cree en lo que haces.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com