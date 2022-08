Sascha Fitness se defiende de quién asegura que regala sus productos a figuras públicas sólo por publicidad (+Captura)

Entornointeligente.com /

La venezolana alegó que sus productos son promocionados por gente reconocida sin pedírselos A través de sus historias de Instagram la entrenadora física venezolana Sascha Barboza, mejor conocida como Sascha Fitness, respondió a las declaraciones de un usuario que aseguró que la criolla le regala productos de su línea de proteínas a figuras públicas a cambio de promoción. En varias ocasiones, diversas figuras han recomendado los productos de Sascha en sus redes sociales y esto ha hecho creer que ella les pide que hagan publicidad.

VER TAMBIÉN = Tremenda mansión- Sascha Fitness mostró su nueva casa y dejó a todos boquiabiertos (+Videos)

«Tú esperas que esas personas a las que le regalas tus productos te mencionen» señaló el usuario.

Ante esto, Sascha aclaró que los productos los regala a personas que considere de confianza y que por supuesto, les tenga cariño sin pedir nada a cambio, declarando que esta no es su intención.

«Yo le envío regalos a gente que me cae bien, que me parecen chéveres, y ya que lo tengan me parece cool! Y por experiencia sé que cuando tu producto es bueno la gente lo recomienda, sin necesidad de presionar o pedirlo… Y no necesariamente en redes, a sus amigos, familiares, etc. Eso tiene un impacto también» escribió la venezolana.

«Un regalo es un regalo, nadie lo pidió» agregó.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com