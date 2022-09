Sascha Fitness cuenta que pasó un susto con una de sus hijas «Fuimos esmachetados para emergencias» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La experta en lifestyle venezolana Sascha Fitness reveló que una de sus hijas tuvo un incidente y pasó un gran susto. A través de su cuenta de Instagram la experta en fitness y nutrición, Sascha Barboza, explicó a sus millones de espectadores la mañana de este 15 de septiembre que tuvo una terrible noche luego de una de las niñas la hiciera correr al hospital, explicando «Anoche pasé un susto con Avril pero ella está bien, fuimos esmachetados para emergencias, fuimos hasta la medianoche porque estaba corriendo, se cayó malisimo, se lastimó la rodilla, ella decía que le dolía demasiado, no me acuerdo el nombre en inglés de lo que tenía, pero no es una fractura» , aseguró.

Seguidamente, añadió que Avril le tuvieron que inmovilizar la pierna y le mandaron reposo absoluto y no podrá hacer educación física por un tiempo hasta que se recupere en su totalidad. Además, también añadió algunas fotos de ella, su esposo Andy, y Avril en el hospital.

Por último, Sascha aseguró que menos mal su madre Peggy se encontraba en Miami con ella y pudo quedarse atendiendo a sus otras hijas más pequeñas, Sienna y Luna « Es la primera vez en 6 años que estoy viviendo aquí que tengo que ir a emergencias».

