Sartre y el esoterismo de los migrantes en su cruce hacía USA, los juicios al pensamiento marxista

Sartre y Beauvoir se vieron envueltos en batallas políticas completamente distintas y, en realidad pertenecían a mundos dispares y donde Jean- Paul Sartre y su mujer se configuraron una imagen de iconos al final de la II Guerra Mundial., ya que eran libres pensadores comprometidos y, donde el maoísmo era clave en el existir de cada uno. Zedong y los maoístas se convirtieron en el nuevo secreto de su vida y, visitar los portones de las fábricas para escuchar a los trabajadores implicaba cada día un nuevo comienzo. Entonces, vemos una sensibilidad en el mundo, de la época, donde los duros utilizaban chaquetas negras y botas de suela gruesa.

Europa, ya dejaba ver su rasero y su cobardía ante el poder judicial. Los académicos sufrieron en ese tiempo, hasta represalias legales por proteger la prensa de izquierda francesa. Salir a la calle es como hacer el ridículo, pero, en este tiempo se repite el ciclo con una diferencia, los musulmanes con grupos de migrantes en forma de manada quebrantan el vestir, la forma de hablar de los europeos y le tapan la cara con hollín. Todo se encuentra relacionado con la femineidad y los secuestros de niños, ahora, en acciones callejeras maltratan a los migrantes venezolanos, pero, si desean que vayan a Moscú a tomar un fusil y luchar contra judíos y ucranianos.

La revolución de la Nueva Izquierda viene evolucionando desde septiembre de 1972. Luego hubo un acrecentamiento en 1976. En el fondo, caso nuestro, era sacar a Venezuela del Pacto Andino y enjuiciar a Carlos Andrés Pérez en un doble juego político y aprovechando su prepotencia que le llevo a la sepultura.

Francia, despegó con voluntad política y, el movimiento feminista se mantenía ocupado en abogar por las mujeres en sus derechos y el repartimiento de anticonceptivos que provenían de las grandes corporaciones, a la vez legalizar el aborto. Un cosmos oscuro que describía de una manera obsesiva Sartre. Afortunadamente para él, Beauvoir se mantenía en sus ocupaciones y, le pudo escribir a su amiga Sylvie Le Bon, «La alegría de mi vida» la llamaba Beauvoir, «Estoy encantada de regresar a París y porque quiero trabajar, pero sobre todo para volver a verla. Me hace muy feliz saber que usted existe es una felicidad que llevo siempre conmigo». Le Bon obtuvo finalmente una plaza en París de profesora.

Ese es el existir en un mundo paranoico. La izquierda le hizo muy mal a Sartre, le robaban lo que acaudalaba de sus periódicos, bebía demasiado, a pesar de sus problemas, siempre trabajo hasta el final.

Ahora, los demócratas estadunide4nses deben recibir a los migrantes venezolanos y darle abrigo en sus cuartos deshabitados, muchos tienen su origen en las cárceles venezolanos, lo soltaron y pagaron a los coyotes para pasarlos por el Darién o en lanchas hasta la frontera, bueno, Biden debe responder, como debe dar una repuesta justa sobre Haití, sin duda, las manos de los Clinton y Obama están allí mezcladas en esa olla de presión.

Nadie, queda claro, esta en contra el movimiento de izquierda, el asunto es su patrón común en la globalización y, ¿Dónde están los pensadores y activistas de izquierda? El marxismo poco esta presente en esas teorías contemporáneas y en Europa al unísono, todos dijeron, ¡ América, primero!, utilizaron a un bota militar de Sabaneta de Barinas y al militar que controlaba el Zulia, Francisco Arias Cárdenas que quiso ejecutar un buen negocio con Manuel Rosales, el carbón zuliano para exportarlo a Europa, mi presidente y nuestros presidentes, Chávez y Maduro hegemonizan el poder en Venezuela hasta 2030, pero, ahora en un neoliberalismo abierto con el G4 Y Fedecámaras.

El debate es para el futuro, es la filosofía de libre mercado en una Europa al estilo meridional, quien no supo superar las aguas en otras zonas del mundo y ahora se enfrenta a una filosofía libre de mercado. Gran Bretaña y Alemania pasaron mucho tiempo en una oposición conceptual, muchos pensaron que el laborismo era un nuevo comienzo, ¡Y entonces, llegó Tony! Después Jonhson, mientras los europeos por la entrada de migrantes, gracias a Pedro Sánchez y Angela Merkel abrieron la válvula para estimular una gran crisis energética desde El Cáucaso hasta Gibraltar, son escenarios simbólicos, los efectos de sonidos de los proyectos y la evaluación de las promesas de campaña. Ahora es EE. UU, un alcalde del Psuv lo dijo claro, sueltan los presos y los envían a USA, como lo hicieron en el Sur y Centroamérica, es una escena política muy corta que reúne una agenda a la que Reino Unido y Alemania tienen mucho que explicar.

A Tony Blair hay que agradecerle que derrotó al símbolo mismo de la crisis socialdemócrata de los años ochenta, el conservadurismo thatcherista.

Digo esto, por los cambios que vienen y sí no se revitalizan las infraestructuras, se cae el panorama económico del cosmos, y Venezuela no ha llevado a juicio y sentenciado a algunos líderes que ocuparon cargos ministeriales y gozan en el exterior de cargos públicos bien remunerados, mientras el pueblo se le ve mal.

No estamos creando mitos, menos leyendas. Hay un secretismo de Estado constituido siempre por la transparencia, el movimiento feminista alemán bajo la antorcha de Alice Schwarzer cuando plasmo sus memorias dio una descripción equilibrada de las mujeres europeas y como, cada una de ellas se refería a su propia sexualidad, porque ya las cosas no son personales, sino un asunto político, las confesiones están dadas y comprometen hasta el propio Vaticano- Roma.

Entonces, porque los migrantes venezolanos no viajan a París. Están siendo engañados, en Norteamérica no hay nada que lograr para un delincuente, una gente sin oficio. Son estimulados por fuerzas políticas, bueno que Biden emita un juicio y los coyotes del Darién hablen, ahora los migrantes se arriesgan en alta mar con barcos que no soportan hasta cinco metros de olas. Y la muerte llega y nadie sabe.

Sartre tenía muchos relatos sobre América, le preocupaba que los latinos convivían con la muerte., todos deseaban beber el elíxir de la inmortalidad, es verdad, nos encontramos demacrados, somos de un mundo que parece masacrado. Solo queremos salir ante la arremetida reptiliana. La Gran Bretaña y Estados Unidos saben de nuestro futuro que hablen de una vez, En USA se sucedieron unos movimientos claves, como la elección de Bill Clinton a la presidencia en 1992, luego Obama. Estos ayudaron a un giro y, se busco un nuevo comienzo, vinieron las escenificaciones simbólicas, efectos de sonido y cada acto público se convirtió en debate. Lo último y data años, el financiero George Moros viene sugiriendo que el euro y dólar podrían unirse formalmente como mecanismo estabilizador. Lo único que sabemos que el pueblo está bajo un régimen de explotación continua y la guerrilla- No precisamente la FARC o ELN- siembran el terror y ya no es asunto de montaña, sino de población local.

Estamos viendo una máscara del materialismo histórico, perturba todo. De modo que los análisis que pensamos, no es precisamente inocente y ya los sonidos de las campanas y trompetas empiezan a sonar bajo demarcaciones de territorios que traza un camino, debe quedar perfecto, los errores del Foro de Sao Paulo no lo han permitido y el comunismo, pues, ya existe. Todos los profesores desde 1963 en las universidades del país que se decían democráticos, es falso, eran todos socialista y en su campaña de desconstrucción educada acabaron con líderes de la esencia democrática que se proyectó hasta varios presidentes como CAP y Hugo Chávez Frías y líderes como Leonardo Ruiz Pineda.

Leamos desde 1857 esos pasos, hasta llegar a Nicolás Maduro y su estadía por años en Cuba y su amistad con el comandante, es un solo hilo en torno a una sola idea, por lo tanto, la profundización de reflexividad práctica es un tema muy discutido por el marxismo, se traza un camino con su propia ontología y modo de existencia, estamos hasta la médula de dialéctica, los enunciados sobre leyes universales nos hace comprender lo totalizante de cada enfoque y surge una luz en la raíz de estos acontecimientos, Maduro sigue ganando hasta el 2030, por imprecisiones del existir en una totalidad política.

Lo cierto, hay que huir del empirismo y confesar la derrota. Hegel lo describía como el punto de la conciencia, nada es causalista. Es abrir una sola brecha, es el camino de la conciencia, Marx existe en el tiempo y su ideal era crear un futuro del hombre en su proyección de la evolución de las estructuras y plataformas sociales.

De modo, leamos sobre categorías y la intensidad del mañana, dejamos de ser humanos en desde 1844, cuando aparece unos pergamino que exponía la crisis y el final de la economía política, teorías agotadas por una relación de la producción mercantil que nos trajo un género de la corrupción.

