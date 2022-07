Sartor lanza nuevo fondo de deuda privada que busca levantar casi US$ 16 millones en un año

Entornointeligente.com /

La administradora general de fondos Sartor informó a través de un comunicado de prensa que mañana miércoles realizará el lanzamiento oficial del fondo denominado capital efectivo, el cual combinará los beneficios de la deuda privada con la liquidez de la renta fija tradicional.

Según explicó el director de inversiones de Sartor Asset Management, Alfredo Harz, uno de los principales atractivos del fondo -que busca levantar $ 15.000 millones en un año – es contar con una cartera en la cual se dará una combinación muy apetecida por el mercado actualmente.

«Está pensando en los inversionistas cuyo perfil es más conservador, que buscan liquidez, pero también la estabilidad de sus retornos y una mayor resiliencia ante cambios en las tasas de interés», comentó Harz.

Asimismo, también se presentará un nuevo activo de inversión del fondo oportunidad y desarrollo inmobiliario USA, el cual marcó el ingreso del grupo financiero local al mercado norteamericano y busca aprovechar oportunidades off-market , desarrolladas en conjunto con socios comerciales.

Este activo en particular es uno de los proyectos ícono de Miami: One River Point, creado por el reconocido arquitecto Rafael Viñoly, responsable del master plan de Battersea Power Station en Londres y el edificio 432 Park Avenue, en New York, el edificio residencial más alto del hemisferio occidental, entre otros.

