Ya no podemos confiar en nadie: el video del paquete falso con brillantina y olor a pedo era falso

Malas noticias, el video viral del paquete falso que, tras ser robado, rociaba a los ladrones de brillantina y olor a pedo , era falso, al menos en parte. El paquete y toda la ingeniería detrás es completamente real, pero los ladrones no tanto, e incluso su creador asegura que él también ha sido engañado. ](https://es.gizmodo.com/cansado-de-que-le-roben-los-paquetes-este-exingeniero-1831175935) Cansado de que le roben los paquetes, este exingeniero de la NASA creó uno falso que dispara… En Estados Unidos y algunos países es común que, dependiendo de la zona en la que vivas, es común… Read more Read Mark Rober, un exingeniero de la NASA que ahora se dedica, entre otras cosas, a inventar cosas y mostrarlas en su canal de YouTube, publicó un video en el que presentaba su más reciente creación y todos sus logros: un paquete falso de un HomePod de Apple que tras ser abierto por un ladrón se convierte en una bomba de brillantina y olor a pedo, mientras graba la reacción del criminal. Pero tal parece que esos criminales en realidad no lo eran, o al menos no como lo planteaba el video. El video se hizo tan viral (40 millones de reproducciones en menos de una semana) que llamó la atención de los tan conocidos "policías de internet", quienes pusieron a sus detectives más expertos y con menos cosas por hacer en el mundo real a investigar si todo era cierto. Uno de ellos compartió en Imgur y con BuzzFeed News sus hallazgos: la casa de uno de los "ladrones" está ubicada exactamente al lado de la casa de "Cici", la amiga del inventor que se ofreció a también participar en el experimento y dejar el paquete en su casa. Además, también se podía ver en otra imagen de Google Maps cercana al mismo auto usado por otro de los "ladrones". Imgur. Según explica Rober, ha eliminado parte del video porque, tras ser presentado con la evidencia de que posiblemente los ladrones eran falsos, no confiaba más en ello. En el video original el inventor explica que es su primera vez haciendo algo así, y podría haber sido engañado también. Rober, para incentivar a otros a que participaran en el experimento, ofreció a algunos conocidos un pago como recompensa por poner en posible riesgo sus casas al colocar el paquete en sus pórticos para que fuera robado. Eso sí, el pago solo se haría si recuperaban la caja falsa, cosa que siempre parecía suceder. De este modo, parece que él también ha sido engañado por las supuestas víctimas, quienes otros en internet simplemente consideran como "malos actores haciéndose pasar por ladrones". Quizás era muy bueno para ser verdad. vía [BuzzFeed News ]

