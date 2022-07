Sariabeth Rodríguez: ‘Veo falta de amor de padres a hijos’

Entornointeligente.com /

Sariabeth Rodríguez durante la entrevista concedida a este medio. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá La mayor Sariabeth Rodríguez es la ejecutiva encargada del Servicio de Niñez y Adolescencia de la Policía Nacional (PN). Nació en la provincia de Veraguas, tiene 27 años de casada, un hijo de 25 años y una hija de 15.

Desde pequeña practicó diferentes deportes, entre ellos gimnasia y judo. Con este último representó a Panamá en varios países y obtuvo una medalla en los Juegos Centroamericanos, Bolivarianos y más.

Su primer trabajo fue como instructora de defensa personal de la PN. En el año 2005 viajó a Venezuela a estudiar licenciatura en seguridad y orden público, y regresó a Panamá con el rango de subteniente, lo que le abrió las puertas para estar al frente del Servicio de Niñez y Adolescencia.

Los primeros pasos en este servicio los dio en la zona policial de San Miguelito. Luego estuvo en Don Bosco, pasó por San Francisco, el área este, hasta que este año (2022) llegó a ser la ejecutiva encargada.

Tiene un magíster en alta gerencia en recursos humanos, otro en docencia superior y es licenciada en defensa personal.

Rodríguez recibió a La Estrella de Panamá para conversar sobre cómo ha logrado la balanza entre ejercer su profesión y dedicarse a su familia. Habló de los retos que le ha tocado enfrentar, pero sobre todo se mostró orgullosa de pertenecer a la Policía Nacional.

Hay muchas mujeres que se dedican a profesiones que han sido mayormente ejercidas por hombres, pero en su caso, ¿por qué decide ser policía?

Cuando era niña veía a mi padrino trabajar como policía, cuando era la Fuerza de Defensa. Además, yo practicaba judo en los cuarteles y veía a los niños, a quienes les enseñaban orden cerrado y eso me gustaba. También ver a las personas de la Fuerza de Defensa pasar frente a mi casa, pasaban los hombres corriendo y cantando, siento que esa fue mi inspiración. Un día decidí entrar a la Policía y me gradué de agente.

¿Cómo llega al Departamento de Niñez y Adolescencia?

Llegué a la zona policial de San Miguelito y fui jefa de varias secciones, pero un día, mi comisionado me dice ‘te voy a dar una misión, que te encargues de Niñez y Adolescencia’, eso fue en 2007 recién egresada, me dieron la oportunidad de pertenecer a este servicio en el que actualmente tengo 15 años.

¿Qué dificultades enfrenta Panamá en la prevención del maltrato, abuso y diferentes peligros que vulneran a los niños y adolescentes?

Hay diferentes cosas a las que están expuestos los niños y adolescentes. Lo más importante es el núcleo familiar, y uno de los problemas que hoy vemos, nosotros como policías de Niñez Adolescencia, es que hay falta de amor de los padres hacia los hijos.

El servicio de Niñez y Adolescencia trabaja desde la prevención, ¿en qué consisten estos programas?

Estamos en diferentes lugares, en las escuelas, en las comunidades. Atendemos casos de maltrato, de abandono, de robo, de tantas cosas, pero nosotros como policías de niñez, somos preventivos. En todo el país estamos en 107 escuelas con el programa ‘Dare’, que ayuda al adolescente a decirle ‘no a las drogas’. Tenemos Grey que los guía para no entrar en las pandillas. Diferentes programas que se enfocan en la niñez para que tomen buenas decisiones.

Cuando ese niño no tiene un pilar fuerte en el hogar, nosotros somos esa gota constante que no se cansa y está todos los días. Si seguimos guiándolos vamos a tener buenos jóvenes, pero también depende de nosotros como padres.

¿Qué considera que se debe mejorar en cuanto a los programas de prevención para que lleguen efectivamente a todas las comunidades vulnerables?

«Los padres debemos orientar a nuestros hijos; muchas veces quieren que la maestra lo haga, que otras personas lo hagan, y no, es nuestra responsabilidad como padres». SARIABETH RODRÍGUEZ EJECUTIVA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PN Nuestros programas han tenido mucha efectividad; actualmente tenemos muchos profesionales que recuerdan que un día formaron parte de nuestros programas. Pero siento que también tenemos que trabajar en conjunto con las fundaciones que se encargan de niños y adolescentes. El gobierno también puede aportar más y nosotros como Policía Nacional estamos trabajando para que esas cosas, como el pandillerismo, no se den.

¿De qué manera piensa que se deben promover los valores para evitar casos de desintegración familiar, bien sea por violencia, abuso sexual, u otros factores?

Todos tenemos que involucrarnos, hacer más campañas; los padres debemos orientar a nuestros hijos todos los días, muchas veces quieren que la maestra lo haga, que otras personas lo hagan y no, es nuestra responsabilidad como padres.

Los medios digitales también pueden promover más valores para que las personas tomen conciencia. Es muy importante, y se debe hacer porque si a un niño todos los días se le repite lo mismo, él lo va a aprender. Si los pilares de la familia están fuertes, vamos a tener niños fuertes.

Sobre el rol de la mujer en la seguridad nacional, ¿qué la diferencia del hombre?

Como mujeres policías somos muy valiosas. Hacemos lo mismo que los hombres, pero siempre tenemos que saber que somos femeninas y tenemos un espacio. La mujer debe ser esposa, amiga, y aunque hagamos lo mismo que ellos, sabemos que somos mujeres, un poco más delicadas. Hemos desempeñado roles, hoy hay mujeres muy profesionales que ocupan altos puestos de trabajo.

¿Cuáles cree que son las cualidades que la ayudaron a llegar a donde está?

Mis estudios, el esfuerzo, el apoyo de mi familia y mucho sacrificio, porque aparte de que nosotros tenemos que cumplir como policías, también tenemos que cumplir en nuestros hogares. Tenemos que educar a nuestros hijos con principios y valores. Siento que mi éxito no hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia.

¿Cuál ha sido el reto más difícil que le ha tocado enfrentar?

Hace un año estaba en un hospital porque me quiso dar un derrame cerebral, lo superé y aquí estoy parada. Siempre he dicho que soy una mujer fuerte y creyente en Dios, porque siento que sin Dios no somos nada, sin la familia no somos nada, y son retos que toca superar.

¿Cómo se desprende emocionalmente de los casos que atiende?

Hay casos que te marcan. Detrás de un policía de menores siempre hay un caso, pero hay que dejarlos en el trabajo, no mezclarlos con la familia, hay que dedicarle tiempo a la casa. A veces uno se mete de lleno en el trabajo porque quiere que todo salga bien, sin embargo, es importante saber desconectar.

De esos casos que la han marcado, ¿cuál recuerda?

Me marcó mucho el caso de un niño, que hoy es un profesional, y siempre me da las gracias por haberlo ayudado. Él vino de Estados Unidos, llegó al aeropuerto y no tenía a su mamá, lo tuvimos que llevar al cuartel. Pasó por un proceso difícil, pero logramos que se fuera con su abuela, y ahora, años después, está en su país. Fue una historia muy linda, me siento feliz porque es un profesional, a veces me escribe y se siente agradecido por lo que hizo la Policía Nacional.

A las mujeres a las que les da miedo atreverse a hacer cosas diferentes, ¿qué les aconseja?

Que no hay reto imposible, todo pasa, aprovechen las oportunidades cuando se les presenten y no las dejen pasar. Dios me dio la oportunidad de ser policía y orgullosamente puedo decir que no hay reto imposible. Las mujeres somos decididas, echadas para adelante, fuertes, y no hay barrera que no podamos enfrentar. Nunca tengan miedo, y siempre pidan dirección a Dios.

