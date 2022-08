Saren cobra entre 5 % y 40 % de arancel sobre el precio de venta de los inmuebles

Entornointeligente.com /

El cálculo discrecional de los aranceles a la hora de usar los registros y notarías para la validación de los documentos de compra y venta de inmuebles en Venezuela ha sido una situación que perjudica la libertad de propiedad de los ciudadanos. Esto ha encarecido de forma injustificada EL Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) en todo el país.

Raniero Álvarez explicó que recientemente realizó la compra de un inmueble en la urbanización Caurimare, al este de Caracas, por 35.000 mil dólares. Una vez se dirigió al registro para autenticar la transacción de su apartamento el funcionario del ente estatal le indicó que debía pagar la suma de 5.000 mil dólares por el trámite.

«Realmente fue aberrante que me dijera ese monto. Pedí la revisión de esa tarifa y la respuesta fue la misma. Mi apartamento tiene 75 metros cuadrados, es pequeño en comparación al promedio de la zona, así que no me quiero imaginar cuánto podría costar uno más grande», explicó.

No deje de leer: Científicos venezolanos analizan situación de riesgo en la central nuclear de Zaporiyia

Álvarez dijo que intentó buscar una opción a través de un gestor que tenía un «amigo» dentro de esas oficinas y solo logró que se le rebajaran 500 dólares, siempre y cuando el pago se realizara en efectivo.

Manifestó que no quiso caer enlas redes de corrupción y canceló lo que se le indicó en un principio. «Me tocó pedir prestado porque no llegaba al monto, pero finalmente lo pude lograr. En Venezuela todo es una carrera de obstáculos, hasta darle garantía legal a tus bienes», sentenció.

Para Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el problema radica en la omisión a la Ley de Registros y Notarías y el cálculo discrecional del registrador sobre el inmueble.

En una encuesta realizada a 220 participantes por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, durante marzo de 2022, se consultó cuál fue el porcentaje usado por el registrador para el cálculo del arancel y se reveló que el 25,9 % de los encuestados había pagado 10 % de aranceles en base al precio de venta del inmueble.

Asimismo, el 19,1 % canceló 5 %. Por su parte, el 10,9 % le habían cobrado un 40 % sobre el costo del bien inmueble, y tan solo al 9,5 % se le instó a pagar el 2 %, tal y como lo indica la legislación.

De acuerdo con Orta, estos porcentajes no han variado de manera exponencial en el tiempo ya que las irregularidades continúan vigentes.

La ley en la materia fue reformada en 2021 por la Asamblea Nacional oficialista. A su vez, fue divulgada en Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.668 el 16 de diciembre y permitió que los servicios que ofrece el Saren ahora estén anclados al petro y no a la Unidad Tributaria como tradicionalmente se hacía. Un petro equivale a 60 dólares aproximadamente.

Incertidumbre en la negociación de inmueble

Orta dijo que esa situación dificulta los procesos de compra de muchas personas debido a que una vez definen el precio, al descubrir que el arancel es tan alto desisten de la negociación.

«Eso genera incertidumbre en la negociación, porque al no conocerse cuál es el monto posteriormente el comprador puede alegar que no tiene cómo pagar o que el vendedor asuma una parte de ese tributo. Esto genera trabas innecesarias para los compradores y vendedores», indicó.

Otra de las salidas que realizan comúnmente los compradores es el uso de documentos privados (no refrendados ante la autoridad), situación que puede ser de riesgo.

«Un documento privado -aunque tenga una validez legal- no es oponible ante terceros ni transfiere la propiedad inmobiliaria. Por sus características es un documento provisional. Esto claramente es un riesgo para el comprador».

Orta pone como ejemplo que en caso de fallecer la persona que realizó ese tipo de documento privado evidentemente no se podrá validar en un futuro ese inmueble a través de un registro. «Han ocurrido casos donde los miembros de esa negociación privada se rehúsan a firmar y no hay forma de demostrar la propiedad o el traspaso de ese bien», alegó.



