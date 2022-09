Sarah Fuller inspira a Andrea Martínez en su aventura en la ONEFA

Entornointeligente.com /

En 2020, Sarah Fuller hizo historia en el futbol americano colegial de Estados Unidos. Este sábado, Andrea Martínez la utilizará como inspiración en el arranque de su aventura en la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) en México.

Andrea Martínez acudió a una convocatoria realizada por Pumas CU; en 2017 estuvo en el equipo profesional de Cruz Azul de la Liga Femenil MX. Alfonso Mancilla «El mensaje que ella es da es «jugar como mujer», y creo que es lo mismo que yo trato de hacer. Simplemente jugar y resaltar que ser parte de un equipo varonil no hace que tú seas más. Únicamente formas parte y eres un jugador más», dice Martínez, pateadora de Pumas CU y primera jugadora del equipo en 95 años de existencia.

En 2020, Fuller se convirtió en la primera mujer en participar en un partido de las cinco grandes conferencias de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Al igual que Martínez, Sarah tomó parte como pateadora, sacando provecho de su experiencia como jugadora de futbol soccer.

Sarah Fuller jugó como pateadora de Vanderbilt Commodores de la NCAA en la temporada 2020. Getty images Andrea sostiene que está enfocada en aportarle a Pumas CU su esfuerzo, sin detenerse a reflexionar sobre lo que su debut significa para la historia del deporte de las tacleadas en México.

«Todavía no visualizo la inmensidad que esto representa. Sé que estoy abriendo algo muy grande, algo en la historia que va a ser muy bueno, pero no dimensiono todavía lo grande que será que yo sea la primera mujer que juega una temporada de Liga Mayor», comenta.

Integrada con el equipo universitario desde hace varios meses y pese a vivir una prueba sin precedente en su vida, Andrea resalta que jamás pensó en claudicar frente al reto de practicar un nuevo deporte.

«Sí hubo ocasiones en que las cosas no salieron tan perfecto como otros días, pero no ha pasado por mi cabeza el ‘ya no quiero estar aquí’. En los momentos de más apremio, los entrenadores y mis compañeros me apoyaron para seguir adelante», sostiene.

«La preparación previa a la temporada me ayudó mucho. Recuerdo especialmente la primera patada que hice, en un scrimmage que tuvimos en el estadio Tapatío Méndez. En ese momento todavía formaba parte del grupo de jugadoras que se estaban probando y cuando me tocó patear, me concentré, me enfoqué y lo hice muy bien».

